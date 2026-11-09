Бензин в Воронежской области вновь стал самым дорогим в Центральной России
По данным Росстата, в начале ноября средняя цена за литр автомобильного бензина (с учетом всех марок) составляла в России 74,84 руб., а в Центральном федеральном округе (ЦФО) — 73,53 руб. В Воронежской области по состоянию на 2 ноября стоимость литра фиксировали на уровне 76,81 руб. — это самый высокий показатель в ЦФО. Данные были опубликованы Росстатом в конце прошлой недели.
Среднюю стоимость литра бензина АИ-92 на воронежских АЗС оценили в 72,22 руб. АИ-95 — 78,67 руб., марок АИ-98 и выше — 109,35 руб. Литр дизельного топлива на воронежских заправках, по информации Росстата, отдавали за 80,63 руб.
Цена за литр бензина в других регионах Черноземья составила:
Белгородская область — 70,60 руб.;
Курская область — 76,52 руб.;
Липецкая область — 72,50 руб.;
Орловская область — 69,38 руб.;
Тамбовская область — 76,47 руб.
При этом Курская и Тамбовская области заняли соответственно второе и третье места по дороговизне бензина среди регионов Центральной России. Самый дешевый бензин оказался в Тверской (68,75 руб.), Ярославской (69,11 руб.) и Калужской (69,37 руб.) областях. В Москве стоимость литра Росстат оценил в 74,19 руб.
Ранее «Ъ-Черноземье» писал, что в период с 20 по 26 октября средняя стоимость автомобильного бензина снижалась почти во всех регионах Черноземья по сравнению с предыдущей неделей. Исключением тогда стала только Воронежская область.
К середине октября в макрорегионе отмечалось восстановление доступности бензина, из-за чего власти смягчили правила его продажи. При этом независимые операторы по-прежнему могут сталкиваться с проблемами поставок.