Бензин в Воронежской области вновь стал самым дорогим в Центральной России

По данным Росстата, в начале ноября средняя цена за литр автомобильного бензина (с учетом всех марок) составляла в России 74,84 руб., а в Центральном федеральном округе (ЦФО) — 73,53 руб. В Воронежской области по состоянию на 2 ноября стоимость литра фиксировали на уровне 76,81 руб. — это самый высокий показатель в ЦФО. Данные были опубликованы Росстатом в конце прошлой недели.