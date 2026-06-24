Продажу бензина ограничивают на заправках в Тамбовской и Воронежской областях

По решению АО «Воронежнефтепродукт» с 26 июня вводятся временные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива на АЗС сети «Роснефть» в Тамбовской, Воронежской и Липецкой областях. Продавать будут не более 30 литров на одно транспортное средство. В то же время сохраняются ограничения на отпуск топлива в канистры и другую тару. Об этом 24 июня сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава региона подчеркнул, что на тамбовских нефтебазах по-прежнему есть запас горючего, «достаточный для бесперебойной розничной реализации», а также «путевой ресурс» — готовое к отгрузке топливо, еще не доставленное до хранилищ. Областные власти взаимодействуют с УФАС по случаям «необоснованного повышения цен на отдельных заправках».

«Прошу жителей не поддаваться панике и с пониманием отнестись к ситуации. Объективные временные трудности с поставками топлива сейчас существуют не только в нашем регионе. Если не будет дисциплины и продолжится ажиотажный спрос, то решаться эти вопросы быстрее не станут»,— обратился к тамбовчанам господин Первышов.

«Ъ-Черноземье» сегодня также сообщал, что по состоянию на 24 июня дизельное топливо и бензин марок АИ-92 и АИ-95 есть в наличии более чем на 80% автозаправочных станций в Воронежской области. По данным региональных властей, проблемы с топливом на конкретных АЗС «носят временный характер». Объясняются они ажиотажным спросом и, в ряде случаев, недостатками в логистике. Ограничения по отпуску топлива, которые были введены в регионе отдельными федеральными сетями АЗС, остаются в силе.

О том, как в макрорегионе пытаются сдержать ажиотаж на топливном рынке, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Запасы сходят на нефть».

Денис Данилов