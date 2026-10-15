В орловских Ливнах отменили торги на капремонт моста за 272 млн рублей
Управление ЖКХ администрации города Ливны в Орловской области отменило закупку на капитальный ремонт моста на улице Свердлова. Начальная цена контракта составляла 271,6 млн руб. Причины решения не обнародованы, документы об отмене торгов в ЕИС «Закупки» не опубликованы. По данным системы, новая закупка пока не объявлена.
Документация по торгам предусматривала демонтаж существующего моста длиной 60,6 м. Затем планировалось построить новые опоры, смонтировать три пролетных строения, устроить подпорные стенки и сопряжение моста с насыпью. Также в проект входили строительство очистных сооружений, устройство мостового полотна и дорожного покрытия на подходах, укладка асфальта и благоустройство территории.
В сентябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что власти Орла допустили расторжение контрактов на капремонт улиц Салтыкова-Щедрина и Комсомольской общей стоимостью 549,5 млн руб. с воронежским ООО «Газ ресурс» Сергея Соколинского и московским ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22» Николая Кутлунина из-за существенного отставания подрядчиков от графика работ.