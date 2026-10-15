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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Черноземье

В орловских Ливнах отменили торги на капремонт моста за 272 млн рублей

Управление ЖКХ администрации города Ливны в Орловской области отменило закупку на капитальный ремонт моста на улице Свердлова. Начальная цена контракта составляла 271,6 млн руб. Причины решения не обнародованы, документы об отмене торгов в ЕИС «Закупки» не опубликованы. По данным системы, новая закупка пока не объявлена.

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Документация по торгам предусматривала демонтаж существующего моста длиной 60,6 м. Затем планировалось построить новые опоры, смонтировать три пролетных строения, устроить подпорные стенки и сопряжение моста с насыпью. Также в проект входили строительство очистных сооружений, устройство мостового полотна и дорожного покрытия на подходах, укладка асфальта и благоустройство территории.
В сентябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что власти Орла допустили расторжение контрактов на капремонт улиц Салтыкова-Щедрина и Комсомольской общей стоимостью 549,5 млн руб. с воронежским ООО «Газ ресурс» Сергея Соколинского и московским ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22» Николая Кутлунина из-за существенного отставания подрядчиков от графика работ.
Мария Свиридова