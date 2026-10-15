В орловских Ливнах отменили торги на капремонт моста за 272 млн рублей

Управление ЖКХ администрации города Ливны в Орловской области отменило закупку на капитальный ремонт моста на улице Свердлова. Начальная цена контракта составляла 271,6 млн руб. Причины решения не обнародованы, документы об отмене торгов в ЕИС «Закупки» не опубликованы. По данным системы, новая закупка пока не объявлена.