«Архитектура безопасности, а не территории»

В-третьих, всеобщая усталость от конфликта, о которой недавно говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко, начала ощущаться не только в Киеве и в Москве, но и в Европе, ставшей в последнее время главной опорой, главным спонсором Украины. В европейских столицах все чаще стали звучать заявления, еще недавно казавшиеся немыслимыми. Например, о том, что денег на поддержку Киева в прежнем объеме нет и взять их неоткуда; о том, что политика международной изоляции Москвы себя не оправдала; о том, что все труднее становится убедить население европейских стран в необходимости поддерживать Украину и тем самым рисковать столкновением с крупнейшей ядерной державой.