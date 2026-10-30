Министр на вылет
Главе Пентагона грозит импичмент
После промежуточных выборов в Конгресс США первой крупной фигурой в команде президента Трампа, которой грозит импичмент, может стать министр войны Пит Хегсет. Администрация Трампа вряд ли будет биться за главу Пентагона, вызывающего недовольство как республиканцев, так и демократов, и будет готова принести его в жертву, чтобы вывести из-под удара теряющего свои позиции главу Белого дома. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.
Один из главных оппонентов Трампа в республиканском лагере, конгрессмен Томас Масси сообщил о намерении в очередной раз вынести на рассмотрение Палаты представителей вопрос об импичменте министру войны Питу Хегсету. Как заявил господин Масси, он будет добиваться ухода Хегсета сразу после возобновления работы Конгресса в обновленном составе после промежуточных выборов 3 ноября.
Состоящую из восьми статей резолюцию об импичменте Хегсета, обвиняющую его в том числе в незаконном развязывании войны с Ираном, Масси внес в Конгресс еще в сентябре. В первый раз порядок внесения резолюции обязывал Палату представителей рассмотреть документ в течение двух дней. Однако тогда все внимание законодателей было сосредоточено на законопроекте об «адских санкциях» против России. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отпустил тогда Конгресс на каникулы раньше времени, сразу после принятия законопроекта об «адских санкциях», чтобы резолюция Хегсета об импичменте не дошла до рассмотрения.
Томас Масси посчитал действия спикера Джонсона доказательством того, что руководство Республиканской партии всерьез испугалось, что Конгресс может добиться ухода Хегсета, не поддерживаемого не только демократами, но и многими республиканцами.
Перенос голосования, судя по всему, лишь отсрочил неизбежное: теперь голосование по импичменту Хегсету ожидается сразу после возвращения законодателей к работе в ходе так называемой сессии «хромой утки», когда уходящий республиканский Конгресс будет досиживать свой срок до января.
По Конституции США импичмент может грозить не только президенту, но и любому гражданскому должностному лицу федерального правительства. Для начала этой процедуры на Капитолийском холме необходимо внести соответствующую резолюцию от одного из конгрессменов. Для ее принятия достаточно простого большинства в Палате представителей. В Сенате же она должна получить не менее двух третей голосов (от 67 сенаторов).
В истории США этого ни разу не происходило на министерском уровне, хотя в нижней палате импичмент объявлялся двум министрам: военному министру Уильяму Белкнапу в 1876 году и главе Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркасу в 2024-м. Пит Хегсет вполне может пополнить этот короткий список: он очень удобная мишень для законодателей из обоих политических лагерей.
Глава Пентагона — один из главных идеологов и защитников решения о войне с Ираном, которая крайне непопулярна в США (около двух третей американцев ее не поддерживают). По оценке большинства экспертов, именно иранская военная кампания может стать одной из главных причин провала республиканцев на грядущих выборах в Конгресс. Напомним, что еще в марте Трамп публично заявил, что министр войны первым предложил нанести удар по Ирану: «Пит, ты первый сказал: "Давайте сделаем это"».
Другая причина недовольства министром Хегсетом — инициированные им кадровые чистки в Пентагоне. Так, Хегсет вынудил уйти более двух десятков высокопоставленных военных. В апреле он уволил начальника штаба армии генерала Рэнди Джорджа, что вызвало критику членов профильных комитетов Конгресса от обеих партий. А в конце августа в отставку подал министр армии Дэн Дрисколл — однокурсник и близкий друг вице-президента Джей Ди Вэнса по Йельской школе права. Его уход стал итогом многомесячного конфликта с Хегсетом.
После этого республиканский сенатор Том Тиллис, чей голос в свое время решил судьбу утверждения Хегсета, призвал Трампа уволить министра. И чем больше высокопоставленных военных отправлял в отставку Хегсет, тем громче звучали голоса в Конгрессе с требованием снять министра.
Сенатские демократы считают отставку Хегсета возможным политическим компромиссом за сотрудничество с Белым домом по оборонным вопросам. Если его ухода до конца года все же добиться не удастся, на сессии «хромой утки» в ожидании созыва нового Конгресса демократы будут вставлять палки в колеса в важные законодательные инициативы администрации Трампа.
Их усилия могут поддержать недовольные министром Хегсетом республиканцы. Сейчас в Палате представителей 219 республиканцев и 214 демократов, два места вакантны, и переход трех республиканцев на сторону демократов может обеспечить успех резолюции с импичментом.
Ряд наблюдателей допускает, что вопрос об уходе Хегсета может решиться и без участия Конгресса. Например, колумнист The Washington Post Теодор Джонсон в конце сентября высказал предположение, что в случае тяжелого поражения республиканцев на выборах в Конгресс Хегсет может стать «козлом отпущения».
До этого демократы угрожали импичментом министру внутренней безопасности Кристи Ноэм из-за жестких иммиграционных рейдов, в ходе которых в Миннеаполисе погибли двое граждан США. До голосования дело так и не дошло, но к требованиям отставки министра присоединились и некоторые республиканцы. В итоге в марте президент Трамп убрал Ноэм с поста, назначив ее спецпосланником по новой инициативе безопасности в Западном полушарии.