Министр на вылет

Состоящую из восьми статей резолюцию об импичменте Хегсета, обвиняющую его в том числе в незаконном развязывании войны с Ираном, Масси внес в Конгресс еще в сентябре. В первый раз порядок внесения резолюции обязывал Палату представителей рассмотреть документ в течение двух дней. Однако тогда все внимание законодателей было сосредоточено на законопроекте об «адских санкциях» против России. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отпустил тогда Конгресс на каникулы раньше времени, сразу после принятия законопроекта об «адских санкциях», чтобы резолюция Хегсета об импичменте не дошла до рассмотрения.