Главе Пентагона Питу Хегсету грозит импичмент
Один из главных оппонентов Трампа в республиканском лагере, конгрессмен Томас Масси сообщил о намерении в очередной раз вынести на рассмотрение Палаты представителей вопрос об импичменте министру войны Питу Хегсету. Как заявил господин Масси, он будет добиваться ухода Хегсета сразу после возобновления работы Конгресса в обновленном составе после промежуточных выборов 3 ноября.
Состоящую из восьми статей резолюцию об импичменте Хегсета, обвиняющую его в том числе в незаконном развязывании войны с Ираном, Масси внес в Конгресс еще в сентябре. В первый раз порядок внесения резолюции обязывал Палату представителей рассмотреть документ в течение двух дней. Однако тогда все внимание законодателей было сосредоточено на законопроекте об «адских санкциях» против России. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отпустил тогда Конгресс на каникулы раньше времени, сразу после принятия законопроекта об «адских санкциях», чтобы резолюция Хегсета об импичменте не дошла до рассмотрения.
Томас Масси посчитал действия спикера Джонсона доказательством того, что руководство Республиканской партии всерьез испугалось, что Конгресс может добиться ухода Хегсета, не поддерживаемого не только демократами, но и многими республиканцами.
Перенос голосования, судя по всему, лишь отсрочил неизбежное: теперь голосование по импичменту Хегсету ожидается сразу после возвращения законодателей к работе в ходе так называемой сессии «хромой утки», когда уходящий республиканский Конгресс будет досиживать свой срок до января.
По Конституции США импичмент может грозить не только президенту, но и любому гражданскому должностному лицу федерального правительства. Для начала этой процедуры на Капитолийском холме необходимо внести соответствующую резолюцию от одного из конгрессменов. Для ее принятия достаточно простого большинства в Палате представителей. В Сенате же она должна получить не менее двух третей голосов (от 67 сенаторов).
В истории США этого ни разу не происходило на министерском уровне, хотя в нижней палате импичмент объявлялся двум министрам: военному министру Уильяму Белкнапу в 1876 году и главе Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркасу в 2024-м. Пит Хегсет вполне может пополнить этот короткий список: он очень удобная мишень для законодателей из обоих политических лагерей.