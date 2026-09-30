Песков: Россия напоминает Европе о возможности применения ядерного оружия
Песков назвал заявления Европы о блокаде Калининграда оголтелыми
Российские дипломаты в ответ на заявления о Калининграде напоминают европейским чиновникам, что у Москвы есть ядерное оружие, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Мы неоднократно слышали достаточно оголтелые заявления из Польши и других европейских стран, в которых также затрагивалась тема Калининграда. Поэтому совершенно естественно, что наши дипломаты пытаются напомнить горячим головам в Европе наши установочные документы на этот счет»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.
Бывший замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус в январе сообщал, что у стран НАТО есть сценарий блокады Калининградской области, который они готовы реализовать в случае прямого военного столкновения с Россией. Российская сторона неоднократно заявляла, что не планирует нападать на европейские страны, но в случае начала конфликта готова применить ядерное оружие.
30 сентября 2026 года пресс-служба посольства России в Ирландии сообщила, что в случае попытки стран НАТО изолировать Калининградскую область, Россия будет готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие. В дипломатической миссии отметили, что Евросоюз и НАТО наращивают военную активность вдоль западной границы России, проводя военные учения и присоединяясь к инициативам «передового сдерживания», предусматривающим размещение французского ядерного оружия у российских границ.
Ранее, 29 сентября 2026 года, посольство России в Бельгии заявило, что авантюристический курс НАТО в отношении Калининградской области повышает риски прямого вооруженного столкновения. В то же время посольство подчеркнуло, что у Москвы отсутствуют намерения и мотивы для боевых действий против стран Прибалтики. До этого, 20 мая 2026 года, Дмитрий Песков призвал не относиться серьезно к заявлению главы МИД Литвы Кестутиса Будриса о способности НАТО ударить по Калининграду, назвав его «заявлением на грани безумия».
11 сентября 2026 года Дмитрий Песков предупредил, что намерение Литвы исключить из Конституции пункт о запрете размещения ядерного оружия будет серьезным витком эскалации. Он подчеркнул, что территория республики будет под прицелом российского ядерного оружия, если разместит аналогичное вооружение у себя. Эстония также рассматривала возможность размещения ядерного оружия НАТО, на что 22 февраля 2026 года Дмитрий Песков заявил о готовности России к зеркальным мерам.