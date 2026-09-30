Российские дипломаты в ответ на заявления о Калининграде напоминают европейским чиновникам, что у Москвы есть ядерное оружие, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Мы неоднократно слышали достаточно оголтелые заявления из Польши и других европейских стран, в которых также затрагивалась тема Калининграда. Поэтому совершенно естественно, что наши дипломаты пытаются напомнить горячим головам в Европе наши установочные документы на этот счет»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Бывший замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус в январе сообщал, что у стран НАТО есть сценарий блокады Калининградской области, который они готовы реализовать в случае прямого военного столкновения с Россией. Российская сторона неоднократно заявляла, что не планирует нападать на европейские страны, но в случае начала конфликта готова применить ядерное оружие.