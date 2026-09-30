Дипмиссия РФ в Ирландии пригрозила ядерным оружием в случае блокады Калининграда
Если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область, Россия будет готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие. Такое сообщение опубликовала пресс-служба посольства РФ в Ирландии.
«Безответственная и близорукая европейская политическая элита ведет опасную игру. Как недавно заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, если Запад нападет на нас, мы ответим, и это будет совершенно другая война — и очень короткая»,— указано в сообщении.
В посольстве заявили, что Евросоюз и НАТО наращивают военную активность вдоль всей западной границы России. Члены альянса непрерывно проводят военные учения и присоединяются к инициативам «передового сдерживания», предусматривающим размещение французского ядерного оружия у российских границ. Там указали и на поступавшую информацию о подготовке НАТО к воздушной и морской блокаде Калининградской области.
«При таком сценарии риск вооруженного столкновения высок с вероятностью нанесения Россией превентивных ударов по центрам принятия решений в странах Альянса уже на ранней стадии конфликта»,— заявили в дипмиссии.
При этом в ведомстве заявили, что у России «нет никаких планов, никаких причин и никаких реальных мотивов для обострения ситуации с Европой», и призвали европейские страны отнестись к этому вопросу максимально серьезно.
Сообщение Калининградской области с остальной Россией уязвимо прежде всего в части грузового транзита через Литву. 18 июня 2022 года Литва остановила железнодорожный и автомобильный транзит санкционных с точки зрения ЕС товаров; по оценке губернатора региона, ограничения затронули до 50% грузов, перевозившихся по железной дороге.
Морской маршрут не мог бы быстро заменить сухопутный поток: для этого потребовались бы 20–22 судна вместо пяти, а перевозка обходилась бы примерно на 30% дороже. Участники рынка также оценивали, что полностью перенаправить железнодорожные грузы на море было бы недостаточно возможно из-за объема перевозок и большей вместимости железнодорожных платформ.
Поэтому блокада означала бы не только политическое заявление, но и масштабное ограничение снабжения региона. В 2022 году эксперт Дмитрий Суслов говорил, что даже непреднамеренное обострение калининградского транзитного кризиса гипотетически могло привести к прямому военному столкновению России и НАТО.