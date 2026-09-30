Дипмиссия РФ в Ирландии пригрозила ядерным оружием в случае блокады Калининграда

Если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область, Россия будет готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие. Такое сообщение опубликовала пресс-служба посольства РФ в Ирландии.

«Безответственная и близорукая европейская политическая элита ведет опасную игру. Как недавно заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, если Запад нападет на нас, мы ответим, и это будет совершенно другая война — и очень короткая»,— указано в сообщении.

В посольстве заявили, что Евросоюз и НАТО наращивают военную активность вдоль всей западной границы России. Члены альянса непрерывно проводят военные учения и присоединяются к инициативам «передового сдерживания», предусматривающим размещение французского ядерного оружия у российских границ. Там указали и на поступавшую информацию о подготовке НАТО к воздушной и морской блокаде Калининградской области.

«При таком сценарии риск вооруженного столкновения высок с вероятностью нанесения Россией превентивных ударов по центрам принятия решений в странах Альянса уже на ранней стадии конфликта»,— заявили в дипмиссии.

При этом в ведомстве заявили, что у России «нет никаких планов, никаких причин и никаких реальных мотивов для обострения ситуации с Европой», и призвали европейские страны отнестись к этому вопросу максимально серьезно.