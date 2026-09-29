Посольство России предупредило НАТО о риске конфликта при блокаде Калининграда
«Авантюристический и безответственный» курс НАТО в отношении Калининградской области повышает риски прямого вооруженного столкновения между Россией и альянсом, утверждает посольство РФ в Бельгии. В диппредставительстве заверили, что Россия готова применить весь арсенал вооружений для защиты своей территории в случае попыток НАТО блокировать область.
Российское посольство уверяет, что у Москвы «отсутствуют намерения и мотивы» для боевых действий против стран Прибалтики. «Посольство довело до Международного секретариата НАТО и МИД Бельгии наши принципиальные подходы... Призвали страны блока воздерживаться от дальнейших эскалационных заявлений и действий в целях недопущения крупномасштабной конфронтации»,— сказано в заявлении диппредставительства (цитата по ТАСС).
Восточный фланг НАТО с лета начал укреплять свои позиции на фоне вывода части американского военного контингента из Европы и риторики ряда государств об угрозе нападения со стороны России. В частности, в Польше выбрали стратегию укрепления обороны вдоль границы с Белоруссией и Калининградом. Российские власти неоднократно отрицали намерение нападать на страны НАТО.
Подробности — в материале «Ъ» «НАТО готовится к худшему».
Сувалкский коридор — это 65-километровый маршрут, связывающий Калининградскую область с Союзным государством и одновременно являющийся единственным сухопутным путем, соединяющим три прибалтийские республики с основной территорией НАТО и Евросоюза. На учениях «Отважный кабан-2026» отрабатывалось перерезание проходящей через коридор железной дороги, по которой в Калининград доставляются гражданские грузы и пассажиры, а также другие элементы наступательных операций. Российский эксперт Олег Одноколенко трактует это как отработку сухопутного элемента блокады области и ударов по ней: по железной дороге через Литву, по его словам, уже нельзя перевозить военные грузы, и НАТО остается лишь военными средствами блокировать морской путь снабжения Балтийского флота и других военных соединений в регионе.
Еще одно действие вокруг эксклава, которое в Москве связывают с подготовкой к блокаде, — возведение фортификаций на границе с Калининградской областью. Генштаб вооруженных сил Польши 22 июля официально подтвердил прибытие в страну группы инженерных войск из Германии для помощи в строительстве пограничной линии противотанковых рвов и заграждений; точное место работ не раскрывается, но премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что совместное с немцами строительство ведется на границе с Россией. Такие препятствия — противотанковые рвы, линии из «зубов дракона» и прочие заграждения — по замыслу должны замедлить продвижение сил потенциального противника и дать возможность перебросить к границе войска Польши и союзников по НАТО.
О том, что НАТО проводит учения с отработкой сценариев блокирования Калининградской области, заявлял и заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко; по его словам, это сопровождается активной милитаризацией балтийского региона, который насыщается коалиционными силами и вооружениями. Именно на этом фоне посольство России в Бельгии предупредило, что попытка блокировать область повысит риск прямого вооруженного столкновения между Россией и альянсом.