Посольство России предупредило НАТО о риске конфликта при блокаде Калининграда

«Авантюристический и безответственный» курс НАТО в отношении Калининградской области повышает риски прямого вооруженного столкновения между Россией и альянсом, утверждает посольство РФ в Бельгии. В диппредставительстве заверили, что Россия готова применить весь арсенал вооружений для защиты своей территории в случае попыток НАТО блокировать область.

Российское посольство уверяет, что у Москвы «отсутствуют намерения и мотивы» для боевых действий против стран Прибалтики. «Посольство довело до Международного секретариата НАТО и МИД Бельгии наши принципиальные подходы... Призвали страны блока воздерживаться от дальнейших эскалационных заявлений и действий в целях недопущения крупномасштабной конфронтации»,— сказано в заявлении диппредставительства (цитата по ТАСС).

Восточный фланг НАТО с лета начал укреплять свои позиции на фоне вывода части американского военного контингента из Европы и риторики ряда государств об угрозе нападения со стороны России. В частности, в Польше выбрали стратегию укрепления обороны вдоль границы с Белоруссией и Калининградом. Российские власти неоднократно отрицали намерение нападать на страны НАТО.

Подробности — в материале «Ъ» «НАТО готовится к худшему».