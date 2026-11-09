Долг ставропольского ОАО «ЮгРосПродукт» в 410,6 млн рублей выставили на торги

«ЮгРосПродукт» признали банкротом в 2016 году. Компания объединяла стеклотарные заводы и связанные с производством активы. В более ранних материалах по делу суды описывали связи семьи Яшкуновых с компанией и ООО «Гелиос»: Тамара Яшкунова владела долей в предприятии и была единственным участником «Гелиоса», а ее сын Сергей руководил «ЮгРосПродуктом». Эти обстоятельства дают контекст спора, но сами по себе не заменяют выводов суда по субсидиарной ответственности.