Долг ставропольского ОАО «ЮгРосПродукт» в 410,6 млн рублей выставили на торги
Конкурсный управляющий ОАО «ЮгРосПродукт» выставил на публичное предложение право требования на 410,65 млн руб. к ООО «Гелиос», Алексею Яшкунову, Сергею Гуляеву и наследникам Тамары Яшкуновой. Торги пройдут на площадке «Альфалот» с 9 ноября 2026 года по 16 января 2027 года. Начальная цена равна номиналу требования, задаток составляет 10%. Покупатель приобретет право добиваться взыскания денег в конкурсную массу предприятия; к нему перейдут требования в размере, который сохранится к моменту перехода права, следует из данных Федресурса.
Основание для продажи появилось после того, как кредиторы выбрали порядок распоряжения требованиями о субсидиарной ответственности по статье 61.17 закона о банкротстве. Часть кредиторов этим правом не воспользовалась. Их требования на 410,65 млн руб. управляющий теперь продает отдельно по правилам статьи 140 закона. Если должники частично погасят долг до уступки, объем требования и цена договора снизятся на соответствующую сумму.
Арбитражный суд Ставропольского края в июне 2026 года признал доказанными основания для привлечения перечисленных лиц и «Гелиоса» к субсидиарной ответственности по обязательствам «ЮгРосПродукта». В августе суд определил ее размер: 13,396 млрд руб. и постановил взыскать солидарно 12,703 млрд руб. в конкурсную массу предприятия. Ответственность наследников ограничена стоимостью полученного ими наследства; требование к Алексею Яшкунову предъявлено в пределах его конкурсной массы. Эти суммы отражают разные части судебного решения: установленный размер ответственности и взыскание в пользу конкурсной массы.
«ЮгРосПродукт» признали банкротом в 2016 году. Компания объединяла стеклотарные заводы и связанные с производством активы. В более ранних материалах по делу суды описывали связи семьи Яшкуновых с компанией и ООО «Гелиос»: Тамара Яшкунова владела долей в предприятии и была единственным участником «Гелиоса», а ее сын Сергей руководил «ЮгРосПродуктом». Эти обстоятельства дают контекст спора, но сами по себе не заменяют выводов суда по субсидиарной ответственности.
История банкротства затронула и «Гелиос», ставропольского производителя стекла. В октябре 2026 года «Коммерсантъ» сообщал, что торги по продаже требований на общую сумму 228,2 млн руб. не состоялись: на лоты не поступило заявок. Среди них было требование к «ЮгРосПродукту» на 171,47 млн руб. Это отдельный актив в деле о банкротстве «Гелиоса», его не следует смешивать с выставленным сейчас требованием на 410,65 млн руб. 27 августа «Коммерсантъ-Кавказ» также сообщал о судебном взыскании с бывших бенефициаров и партнеров «ЮгРосПродукта» 13,4 млрд руб.
Прием заявок на нынешние торги продлится до 16 января. Цена публичного предложения будет снижаться по этапам, если участники не подадут заявку с подходящей ценой. Итог торгов покажет, готов ли рынок приобрести право взыскания, размер которого значительно меньше установленной судом общей ответственности.