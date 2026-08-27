Суд взыскал 13 млрд рублей с экс-бенефициаров и партнеров завода «ЮгРосПродукт»

Арбитражный суд Ставропольского края определил размер субсидиарной ответственности по долгам некогда крупнейшего производителя стеклотары на юге России — ОАО «ЮгРосПродукт». Согласно резолютивной части определения, общая сумма требований к бывшим управленцам и связанным компаниям составила почти 13,4 млрд рублей.

Само предприятие было признано несостоятельным еще в декабре 2016 года. С тех пор процедура конкурсного производства неоднократно продлевалась. Очередное продление до 14 января 2027 года состоялось 14 июля текущего года. Конкурсный управляющий Михеев Сергей Николаевич обязан представить суду детальные отчеты об использовании денежных средств должника и ходатайство о дальнейшей судьбе процедуры.

В рамках дела о банкротстве судом установлена солидарная ответственность следующих лиц перед кредиторами предприятия: ООО «Гелиос»; Яшкунов Алексей Григорьевич (в пределах конкурсной массы); Гуляев Сергей Федорович;

Наследники Яшкуновой Тамары Николаевны — Яшунов Сергей Алексеевич и Яшунов Алексей Алексеевич (строго в пределах стоимости принятого наследства).

Однако фактически подлежащая распределению между кредиторами масса оказалась несколько меньше: в пользу конкурсной массы ОАО «ЮгРосПродукт» подлежит взысканию 12,7 млрд руб., а в пользу кредитора ООО «Клематис» — 693,2 млн руб.

Для сравнения, уставной капитал предприятия на пике его развития составлял 200 млн рублей. Разрыв между первоначальными активами компании и итоговым объемом претензий наглядно демонстрирует масштаб финансового кризиса, приведшего к краху промышленного гиганта Новоалександровска.

Параллельно развивается процесс в отношении бывшего директора предприятия Владислава Скопцова. В мае 2025 года Арбитражный суд выделил требование о привлечении его к ответственности в виде возмещения убытков в отдельное производство.

Летом 2026 года заявление ООО «Клематис» о процессуальном правопреемстве в этом споре было удовлетворено. Определением суда от 10 июля со Скопцова Владислава Вячеславовича в пользу «Клематиса» взысканы убытки в размере 326,1 млн руб. В удовлетворении остальной части требований, заявленных конкурсным управляющим, судом отказано. Это решение закрывает одну из наиболее спорных глав расследования причин банкротства, оставляя за истцом право на получение значительной компенсации.

Конкурсному управляющему пришлось столкнуться с ликвидацией контрагентов, через которые могли выводиться активы предприятия. Рассмотрение требований о привлечении к субсидиарной ответственности в отношении ОАО «ЮРАО «Москвич», ООО ЦПТ «Равновесие» и ООО «Резерв» прекращено в связи с их исключением из Единого государственного реестра юридических лиц.

Тат Гаспарян