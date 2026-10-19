Торги по дебиторке обанкротившегося стекольного гиганта Ставрополья не состоялись

Крупнейший лот представлял собой задолженность «ЮгРосПродукта», подтвержденную четырьмя судебными актами Арбитражного суда Ставропольского края от апреля и мая 2017 года. Требования к «Евразии» основаны на определении суда от 26 апреля 2022 года, а к Евгению Томилину — на решении от 18 декабря 2024 года и постановлении апелляционной инстанции от 3 июня 2025 года. В сообщении управляющего указана номинальная величина требований с учетом погашений.