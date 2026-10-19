Торги по дебиторке обанкротившегося стекольного гиганта Ставрополья не состоялись
Конкурсный управляющий ООО «Гелиос» Виктор Крайнов не смог продать права требования к трем должникам обанкротившегося стекольного предприятия на общую номинальную сумму 228,2 млн руб. Электронные торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие. Это следует из сообщения, опубликованного в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
На продажу посредством публичного предложения выставлялись требования к ООО «Евразия» на 29,03 млн руб., ОАО «ЮгРосПродукт» на 171,47 млн руб. и физическому лицу Евгению Томилину на 27,72 млн руб. Все три лота входили в торги №216107 на электронной площадке «Альфалот». Информация о продаже была опубликована в ЕФРСБ 24 июля.
Крупнейший лот представлял собой задолженность «ЮгРосПродукта», подтвержденную четырьмя судебными актами Арбитражного суда Ставропольского края от апреля и мая 2017 года. Требования к «Евразии» основаны на определении суда от 26 апреля 2022 года, а к Евгению Томилину — на решении от 18 декабря 2024 года и постановлении апелляционной инстанции от 3 июня 2025 года. В сообщении управляющего указана номинальная величина требований с учетом погашений.
Ранее в рамках тех же торгов «Гелиос» реализовал право требования к ООО «ТТ Альянс» почти за 39,4 млн руб. Покупателем стало московское ООО «Риман Групп». Таким образом, из четырех выставленных первоначально лотов один удалось продать, тогда как заявки на приобретение остальных трех не поступили.
ООО «Гелиос» находится в конкурсном производстве с июня 2020 года. Заявление о банкротстве компании в 2019 году подало ООО «ЮГ Стекло», после чего в октябре того же года в отношении предприятия ввели наблюдение. Конкурсный управляющий продолжает формировать конкурсную массу за счет реализации активов и работы с дебиторской задолженностью.
Банкротная история «Гелиоса» связана с другими активами ставропольского стекольного бизнеса. В частности, среди его должников числится «ЮгРосПродукт», признанный банкротом в 2016 году. В структуру этой компании входили Новоалександровский и Красногвардейский стеклотарные заводы, а также активы, связанные с добычей стекольного песка, транспортом и торговлей. На момент банкротства кредиторская задолженность «ЮгРосПродукта» превышала 7 млрд руб., а активы оценивались примерно в 5,2 млрд руб.
Параллельно в рамках дела о банкротстве «Гелиоса» рассматриваются требования о привлечении к субсидиарной ответственности ряда физических и юридических лиц, которых конкурсный управляющий считает контролировавшими деятельность должника. В числе ответчиков — Алексей Яшкунов, Евгения и Марина Онуфриевы, Владимир Прилепа и несколько компаний. Арбитражный суд Ставропольского края признал основания для привлечения этих лиц к ответственности, однако окончательный размер взыскания не определен. Заявленная сумма превышает 1,597 млрд руб.
Конкурсное производство «Гелиоса» продлено до 3 декабря 2026 года.