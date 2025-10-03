Активы на сладкое

Компании холдинга КДВ в регионах Черноземья — кондитерская фабрика ООО «КДВ Воронеж», а также семь сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий в Орловской и Тамбовской областях — продолжают работу на фоне вынесенного накануне судом решения об их национализации. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили представители властей и самих предприятий. В частности, входящие в холдинг хозяйства ведут осенние полевые работы в Тамбовской области, продолжает работать крупная кондитерская фабрика в Воронежской области. Черноземные площадки КДВ посещают приставы, описывающие активы, но местный менеджмент не имеет претензий к их работе. По мнению эксперта, не стоит ожидать, что смена собственника немедленно скажется на текущей работе активов, отразится на сотрудниках и потребителях.

Кондитерская фабрика холдинга КДВ под Воронежем начала переход в государственую собственность

Фото: пресс-служба Кондитерская фабрика холдинга КДВ под Воронежем начала переход в государственую собственность

Фото: пресс-служба

Решением Тверского районного суда Москвы от 1 октября имущество владеющей холдингом КДВ семьи Штенгеловых — Дениса, его отца Николая и жены Марии Коржиловой, — в том числе акции и доли 58 компаний холдинга «КДВ» на общую сумму 500 млрд руб., изъято в доход государства.

У КДВ есть вносят существенные активы в Черноземье. Так, в Воронежской области холдингу принадлежит кондитерская фабрика ООО «КДВ-Воронеж», как утверждается на сайте холдинга, «самая большая в мире». Она входит в число крупнейших работодателей области. По данным на 2023 год, на предприятии работало 3,6 тыс. сотрудников — по этому показателю компания занимала 19-е место в Черноземье среди всех предприятий макрорегиона.

В правительстве Воронежской области сообщили «Ъ-Черноземье», что фабрика работает в штатном режиме без изменений.

На самом предприятии не стали общаться с «Ъ-Черноземье» по телефону.

В Тамбовской области холдинг владеет ООО «Тамбовагроинвест», специализирующимся на торговле сельхозсырьем и животными, молочным предприятием ООО «Мегаферма "Шереметьево"» и растениеводческим ООО «Агрокомплекс "Тамбовский"».

«Все в порядке, полевые работы ведутся, ничего не остановилось,— рассказал «Ъ-Черноземье» гендиректор «Мегафермы "Шереметьево"» и ООО «Агрокомплекс "Тамбовский"» Владислав Эшмеев.— К судебным приставам, выполнившим все необходимые действия, с нашей стороны никаких претензий нет, каждый делает свою работу». Связаться по телефону с ООО «Тамбовагроинвест» не удалось. В правительстве региона не стали комментировать ситуацию «Ъ-Черноземье», так как не вмешиваются в деятельность «хозяйствующих субъектов».

В Орловской области холдингу КДВ принадлежат растениеводческие предприятия ООО «Орелагроинвест» (специализируется на сахарной свекле), ООО «Орловский лидер», ООО «Орловские черноземы» и ООО «Сахарный комбинат "Колпнянский"». Генеральный директор комбината Сергей Жук отказался общаться с «Ъ-Черноземье» по телефону. В правительстве Орловской области не стали комментировать «Ъ-Черноземье» ситуацию, сказав лишь, что все эти предприятия в регионе будут переданы в федеральную собственность. В ООО «Орелагроинвест» не ответили на звонки «Ъ-Черноземье».

По мнению кандидата экономических наук, директора Центра межрегиональных исследований ВГУ Дмитрия Ломсадзе, смена собственника практически не отразится на управлении предприятиями КДВ.

«Производственные и технологические процессы никоим образом не связаны с решениями судов. Возможно, будут какие-то имиджевые потери, потому что прежде большинство граждан было не в курсе спонсорских предпочтений владельцев холдинга. Пока потребители готовы голосовать кошельком за конфеты компании, все останется, как раньше»,— полагает эксперт.

Генпрокуратура РФ в конце августа подала в Тверской районный суд Москвы иск с требованием признать экстремистами владельцев холдинга КДВ. Их активы ведомство потребовало «обратить в доход государства».

Как сообщила Генпрокуратура, граждане Украины Штенгеловы покинули Россию больше десяти лет назад, но продолжали владеть бизнесом. При этом Николай Штенгелов финансировал нацбатальоны ВСУ, проводившие карательные операции на территории Донбасса, а также, по версии ведомства, создал батальон территориальной обороны «Киевская Русь» — кадровую базу «Азова», «Айдара», «Днепра-1» (признаны террористическими формированиями и запрещены в РФ) и других военизированных структур.

В пресс-службе КДВ в течение двух недель не смогли ответить на запрос «Ъ-Черноземье». В начале сентября, после того как активы были арестованы по решению суда, пресс-служба опубликовала на сайте сообщение под заголовком «Группа компаний КДВ — часть России», отметив что за последние три года холдинг заплатил 138 млрд руб. налогов, сборов и пошлин, инвестировал 54 млрд руб. и создал 7 тыс. рабочих мест. При этом всего в ГК, по ее собственному утверждению, работают больше 39 тыс. россиян.

«Наш бизнес — это судьбы десятков тысяч людеи, вклад в экономику страны, доверие покупателеи в России и за рубежом, высокое качество товаров и любимые бренды»,— заявляли в холдинге.

