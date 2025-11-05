ФССП изъяла имущество владельцев холдинга КДВ с активами в Черноземье

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России передала в государственную собственность почти 7 млн акций АО «Кондитерус Ком» (владелец брендов «Яшкино» и «Кириешки») и более 895,5 тыс. акций АО «Боавишта». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора ФССП РФ Дмитрия Артистова. Обе компании входят в холдинг КДВ, который также объединяет организации в Черноземье, включая ООО «КДВ Воронеж» и семь сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий в Орловской и Тамбовской областях.

Основатель и экс-владелец холдинга — Денис Штенгелов. В начале октября Тверской районный суд Москвы признал его семью экстремистским объединением и постановил национализировать активы группы компаний. Адвокаты Штенгеловых обжаловали это решение суда. Также в качестве обеспечительной меры наложен арест на акции и имущество компаний группы.

По данным Генпрокуратуры РФ, подавшей иск, основатель КДВ переводил доходы холдинга, работающего в России, за рубеж. Так он поддерживал экономики США и Австралии, которые выступают «спонсорами киевского режима». В частности, Генпрокуратура выделила покупку Денисом Штенгеловым кондитерской компании в США и теннисного комплекса в Австралии. Всего с 2022 года за границу экс-владелец КДВ вывел более 21 млрд руб.

Кроме того, надзор указал, что экстремистские убеждения Дениса Штенгелова, который, по данным «Ъ», имеет подданство Австралии, разделяет его отец Николай — гражданин Украины. После начала СВО они оба публично осудили действия российских войск, а отец экс-владельца КДВ продолжил начатое в 2014 году финансирование ВСУ.

Подробнее о ситуации с черноземными активами КДВ — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Одегов