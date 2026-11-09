В Тамбовской области за 1 рубль снова продают старинные каретный сарай и конюшню

Постройка 1872 года площадью 312,4 кв. м находится в неудовлетворительном состоянии, признана аварийной и требует масштабной реконструкции. Ее кадастровая стоимость оценивается в 552,4 тыс. руб. Здание расположено на земельном участке площадью 405 кв. м, предназначенном для коммунального обслуживания. На период выполнения реставрационных обязательств землю передадут победителю торгов в аренду со ставкой 1 руб. в год.