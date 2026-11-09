В Тамбовской области за 1 рубль снова продают старинные каретный сарай и конюшню
Администрация Мичуринска Тамбовской области повторно выставила на конкурс объект культурного наследия (ОКН) регионального значения «Каретный сарай и конюшня» (входит в ансамбль «Усадьба городская», построен в 1872 году). Начальная цена двухэтажного здания на улице Филиппова с предыдущих торгов не изменилась и составила 1 руб. Это следует из документации на портале ГИС «Торги».
Постройка 1872 года площадью 312,4 кв. м находится в неудовлетворительном состоянии, признана аварийной и требует масштабной реконструкции. Ее кадастровая стоимость оценивается в 552,4 тыс. руб. Здание расположено на земельном участке площадью 405 кв. м, предназначенном для коммунального обслуживания. На период выполнения реставрационных обязательств землю передадут победителю торгов в аренду со ставкой 1 руб. в год.
Главным условием приватизации памятника архитектуры является его полное восстановление. Будущий собственник обязан разработать и утвердить научно-проектную документацию до 31 декабря 2028 года, а завершить ремонтно-реставрационные работы и приспособить объект под современное использование — до 31 декабря 2030 года.
Шаг конкурса составляет 27,6 тыс. руб., размер задатка для участия — 110,5 тыс. руб. Заявки принимаются до 6 декабря.
На прошлой неделе стало известно, что министерство имущественных отношений и госзаказа Тамбовской области объявило повторный конкурс по продаже так называемого местного «Хогвартса» — здания бывшего Чакинского аграрного техникума в Ржаксинском округе. Начальная цена объекта культурного наследия осталась прежней и составляет 1 руб. Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 3 декабря, итоги планируют подвести 10 декабря.