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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Черноземье

Тамбовский «Хогвартс» снова выставили на продажу за 1 рубль

Здание бывшего Чакинского аграрного техникума находится в аварийном состоянии
Министерство имущественных отношений и госзаказа Тамбовской области запустило повторный конкурс по продаже местного «Хогвартса» — здания бывшего Чакинского аграрного техникума в Ржаксинском округе. Начальная цена лота с предыдущих торгов не изменилась и составляет 1 руб., следует из документации.
здание бывшего Чакинского аграрного техникума в Тамбовской области («Хогвартс»)

здание бывшего Чакинского аграрного техникума в Тамбовской области («Хогвартс»)

из документации торгов

В состав лота входит трехэтажное кирпичное здание с подвалом, его общая площадь составляет 5,6 тыс. кв. м. Участок под ним на 23,3 тыс. кв. м относится к категории земель «Образование и просвещение». Кадастровая стоимость ОКН оценивается в 69,5 млн руб., участка — в 3,9 млн.

Здание построено в 1914 году по проекту петербургского архитектора Адама Дитриха в стиле английского романтизма. Решение о его возведении приняло Тамбовское губернское земское собрание в ознаменование 300-летия Дома Романовых. Учебное заведение учреждено императором Николаем II в мае 1912 года. Занятия в училище начались в 1916 году, а в 2013 году Чакинский аграрный техникум был закрыт «в связи с малым количеством студентов и аварийным состоянием некоторых помещений». За время существования там подготовили более 20 тыс. специалистов.

Состояние памятника архитектуры характеризуется как неудовлетворительное. Согласно акту технического состояния от 2019 года, объект имеет «множественные разрушения» кровли и деревянных перекрытий, сквозные повреждения стропильной системы, трещины и ослабление кирпичной кладки стен, влажные подвалы со следами грибка. Инженерных коммуникаций нет.
Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 3 декабря, итоги планируют подвести 10 декабря. Шаг конкурса составляет 3,5 млн руб., размер задатка — 13,9 млн руб.
Это как минимум четвертая попытка продать тамбовский «Хогвартс». Все предыдущие тендеры не состоялись из-за отсутствия заявок. В 2022 году ОКН выставили на торги с начальной ценой 10,7 млн руб., в 2023-м она выросла до 11,3 руб. Сегодня тамбовские власти должны были подвести итоги конкурса, на котором историческое здание продавали за 1 руб.
Алина Морозова