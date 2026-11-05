Тамбовский «Хогвартс» снова выставили на продажу за 1 рубль

В состав лота входит трехэтажное кирпичное здание с подвалом, его общая площадь составляет 5,6 тыс. кв. м. Участок под ним на 23,3 тыс. кв. м относится к категории земель «Образование и просвещение». Кадастровая стоимость ОКН оценивается в 69,5 млн руб., участка — в 3,9 млн.

Здание построено в 1914 году по проекту петербургского архитектора Адама Дитриха в стиле английского романтизма. Решение о его возведении приняло Тамбовское губернское земское собрание в ознаменование 300-летия Дома Романовых. Учебное заведение учреждено императором Николаем II в мае 1912 года. Занятия в училище начались в 1916 году, а в 2013 году Чакинский аграрный техникум был закрыт «в связи с малым количеством студентов и аварийным состоянием некоторых помещений». За время существования там подготовили более 20 тыс. специалистов.