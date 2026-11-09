Изъятые агрокомпании у Бикова и Боброва зарегистрированы за новым собственником

Агрохолдинг, ранее принадлежавший уральским предпринимателям Алексею Боброву и Артему Бикову, сменил владельца. Четыре компании из Свердловской, Курганской и Тюменской областей, изъятые по решению суда, перешли в собственность ООО «Бизнес-эксперт». Соответствующие записи были внесены в ЕГРЮЛ 5 ноября.