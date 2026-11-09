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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Урал

Изъятые агрокомпании у Бикова и Боброва зарегистрированы за новым собственником

Агрохолдинг, ранее принадлежавший уральским предпринимателям Алексею Боброву и Артему Бикову, сменил владельца. Четыре компании из Свердловской, Курганской и Тюменской областей, изъятые по решению суда, перешли в собственность ООО «Бизнес-эксперт». Соответствующие записи были внесены в ЕГРЮЛ 5 ноября.

Влад Некрасов / Коммерсантъ

Напомним, новый собственник приобрел активы в октябре на торгах. Начальная стоимость составляла 571,3 млн руб., однако итоговая цена снизилась до 285,6 млн руб.
В состав группы входят «Земля Сажинская», «Ударник», «Агро-Клевер» и «Петелино». Предприятия специализируются на растениеводстве, разведении крупного рогатого скота и производстве молока.
ООО «Бизнес-эксперт» зарегистрировано в 2022 году в Верхней Пышме (Свердловская область). Основной вид деятельности компании — консультирование в сфере коммерции и управления.
Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства активов Алексея Боброва и Артема Бикова, включая доли в нескольких десятках компаний. Апелляционная и кассационная инстанции подтвердили это решение.
Мария Игнатова