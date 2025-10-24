Энергокомпании, молочная ферма и курорт

Ленинский районный суд Екатеринбурга 10 октября удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры об изъятии в доход государства активов, принадлежащих Артему Бикову и Алексею Боброву. По данным «Ъ-Урал», в списке фигурируют 38 компаний с общей капитализацией свыше 134 млрд руб. Среди них компании, работающие в сфере энергетики и ЖКХ, застройщики, сельскохозяйственные фермы, автосалоны и СПА-курорт.



Энергетика

«Корпорация СТС» — многопрофильный холдинг, объединяющий компании в шести регионах Уральского федерального округа. Они занимаются коммунальными услугами и масштабными проектами в сфере энергетики и коммунального хозяйства. Корпорация зарегистрирована в 2001 году. До 2022 года владельцами указывались компании, зарегистрированные в Австрии и Люксембурге. По данным системы «СПАРК», сейчас принадлежит компаниям «Инвестэнергия» и «Смартэнерджи». Согласно отчетности за 2024 год, доходы компании составили 2,8 млрд руб., чистая прибыль — 928 млн руб.

АО «СУЭНКО» (Сибирско-Уральская энергетическая компания) занимается отоплением в Тюменской и Курганской областях, обслуживает 11 тыс. энергообъектов. По данным на 2022 год, большая часть акций принадлежит «Корпорации СТС». По данным отчетности за 2024 год, объем чистых активов компании достигает 41 млрд руб., чистая прибыль — 3,3 млрд руб.

«Облкоммунэнерго» занимается генерацией и поставками энергии в Свердловской области. Компания эксплуатирует 2,7 тыс. км кабельных линий и 7,6 тыс. км воздушных линий электропередачи в 12 муниципалитетах Свердловской области, обеспечивает водоснабжение в четырех муниципалитетах. Принадлежала Свердловской области, но в 2014 году была приватизирована и сейчас находится под контролем СУЭНКО. По данным отчетности за 2024 год, чистая прибыль компании достигает 962,7 млн руб., а объем чистых активов — 10,9 млрд руб.

ООО «Интертехэлектро — Новая генерация» реализует проекты строительства собственных объектов генерации, привлекает инвесторов. Чистая прибыль по итогам 2024 года — 80,3 млн руб., объем чистых активов — 1,2 млрд руб.

Ноябрьская парогазовая электростанция (ПГЭ) — обеспечивает генерацию энергии в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ). Запущена в эксплуатацию в 2010 году, стала первой ПГЭ на Ямале. Принадлежит «Интертехэлектро — Новая генерация».

Курганская ТЭЦ-2 занимается производством тепловой и электрической энергии для жителей Кургана. Запущена в 2013 году. Чистая прибыль за 2024 год — 120,5 млн руб., чистые активы по данным отчетности за этот период — 9,1 млрд руб. Принадлежит компании «Интертехэлектро-Новая генерация».

Недвижимость

ООО «ХКЭС» занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Расположена в Москве — в том здании с «Корпорацией СТС». До 2023 года владело компанией «ХКЭС-оператор Курган», занимающейся вывозом неопасных отходов в Курганской области (сейчас это актив Елены Сергеевой, раньше входившей в совет директоров «СУЭНКО»).

«Деловой дом на Архиерейской» — девелоперская компания в Екатеринбурге. Занимается реставрацией и приспособлением памятников архитектуры, в том числе объектов культурного наследия. Среди проектов компании — Дворец бракосочетания (Усадьба ротмистра Переяславцева), реставрация дома городского головы Симанова. В планах — реставрация гостиницы «Исеть» — памятника конструктивизма. В 2024 году компания понесла чистый убыток в размере 14,6 млн руб., чистые активы по данным отчетности за этот период — 633 млн руб. Компания принадлежит «Офисному центру "Парус"» и выступает управляющей компаний для ряда его дочерних компаний.

Строительная компания «Рябина» зарегистрирована в Ханты-Мансийском автономном округе. Занимается строительством комплекса многоцелевого назначения «Рябина». В проекте участвует «Деловой дом на Архиерейской» и застройщик R1. Сдать его планировали в 2023 году, однако по данным карт, он еще строится. Чистая прибыль «Рябины» в 2024 году составила 1,6 млн руб.

Компания «Голубино-1» занимается покупкой и продажей земельных участков. По отчетности за 2024 год, чистый убыток составил 782 тыс. руб., а сумма обязательств — 13,5 млн руб. В учредителях значатся Артем Биков, Алексей Бобров, Татьяна Черных и другие физические лица. Компанией управляет совладелица «Сибирско-Уральской медиагруппы» (информагентство Ura.ru) Елена Куимова.

АПК

Молочная ферма «Ударник» и компания «Земля Сажинская» (разведение молочного и крупного рогатого скота) расположены в селе Сажино (Артинский район Свердловской области). В 2022 году губернатор Евгений Куйвашев высоко оценил планы по преобразованию Сажино в «село будущего», говорилось в релизе департамента информационной политики региона. Как следует из отчетности «Ударника», в 2024 году он получила чистый убыток в размере 34 млн руб., в 2023 — 23,4 млн руб., а в 2022 — чистую прибыль в 45 млн руб.

Семеноводческая компания «Агро-клевер» находится в селе Мальцево (Шадринский район Курганской области). По данным инвестиционного портала Курганской области, в реконструкцию элеватора было вложено 315 млн руб., по данным на 2021 год ежегодный сбор зерна составлял 25 тонн, объем пашен — 10 га. Чистая прибыль по итогам 2024 года составила 3,4 млн руб., чистые активы — 295 млн руб.

Молочная ферма «Петелино» в селе Петелино (Ялуторовский район Тюменской области). Запущена в 2019 году, рассчитана на 1,2 тыс. голов. Чистые убытки за 2024 год составили 25,3 млн руб., объем чистых активов отрицательный — 108 млн руб.

Автобизнес

Компании, занимающиеся продажей автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО—Югре): «Юнимоторс», «Автотрансбюро», «Автоуниверсал», «Автоуниверсал-моторос», «Автоуниверсал-премиум», «Автоуниверсал-статус», «Автоуниверсал-элит», «Автомакс-сервис», «Оптимум-сервис», «Записбавто» и «Глобус». Компании управляют салоном «Тойота Центр Нижневартовск», мультибрендовым центром «Автоуниверсал» в Нижневартовске. Чистый убыток управляющей компании «Автоуниверсал-моторос» по итогам 2024 года составил 13,8 млн руб., чистые активы — 434 млн руб.

Финансы и управление активами

ООО «Офисный центр "Парус"», владельцем 65% акций которого, по данным системы «Спарк», выступает Алексей Бобров. Компании принадлежит ряд других активов Артема Бикова и Алексея Боброва, среди них — «Базис» «Гора железная», «Петелино», «Профит», «Рейн». Чистая прибыль «Офисного центра "Парус"», по данным из отчетности компании, за 2024 год составила 167 млн руб., а доходы в целом — 238 млн руб.

Финансовые компании «Инвест-энергия», «Энергетические цифровые системы», «Дэнсиборг», «Передовые инвестиционные технологии». «Блаусент», «Смарттех». Они выступали владельцами активов, входящих в «Корпорацию СТС».

Туризм

Курорт «Машук аква-терм» в Ставропольском крае. Предлагает аренду вилл, СПА, лечение. Принадлежит «Офисному центру "Парус"» через компанию «Базис» (она тоже в списке изъятых активов в доход государства). Чистая прибыль по итогам 2024 года составляет 336 млн руб., чистые активы — 1,2 млрд руб.