Сельхозпредприятия пустят с торгов

Группу из четырех уральских сельскохозяйственных предприятий, ранее принадлежавших бизнесменам Алексею Боброву (находится под следствием) и Артему Бикову, выставили на продажу. На торгах продадут 100% доли в уставном капитале компаний ООО «Агро-Клевер», ООО «Ударник», ООО «Земля Сажинская» и ООО «Петелино», расположенных в Курганской, Свердловской и Тюменской областях. Начальная стоимость лота составляет 571,275 млн руб. Компании были изъяты по решению суда и перешли во владение РФ в лице Росимущества в октябре 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

ПСБ объявил торги по продаже 100% доли в уставном капитале компаний «Агро-Клевер», «Ударник», «Земля Сажинская» и «Петелино», которые находятся в Курганской, Свердловской и Тюменской областях. Напомним, ранее компании были связаны с уральскими бизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым. В прошлом году суд изъял в доход государства ряд активов бизнесменов по иску Генпрокуратуры РФ и компании перешли под контроль Росимущества.

Артем Биков в 1999-2002 годах возглавлял ОАО «Тюменьэнерго», а затем Уральскую энергетическую управляющую компанию (УЭУК), которой были переданы полномочия правлений «Тюменьэнерго» и «Курганэнерго». В 2003-2005 годах был советником председателя правления РАО ЕЭС Анатолия Чубайса.

Алексей Бобров с 1999 года работал на руководящих должностях в «Тюменьэнерго» и УЭУК. В 2005 году возглавил ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала и Волги», позже реорганизованное в ОАО «МРСК Урала». В 2009 году ушел в отставку с поста гендиректора МРСК Урала (сейчас «Россети Урал»). Сейчас находится под следствием. По версии следствия, он и другие фигуранты дела похитили 144 млн руб. из бюджета Свердловской области через «Объединенную теплоснабжающую компанию» (ОТСК, «дочка» «Облкоммунэнерго»).

Как указано на сайте ПСБ, сельскохозяйственные компании выставили на торги за 571,2 млн руб. Шаг аукциона составит 1% от этой суммы, или 5,7 млн руб. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 114,2 млн руб. Заявки на участие будут принимать до 25 сентября, а сами торги запланированы на 29 сентября.

В состав продаваемого имущества входят ООО «Земля Сажинская» и ООО «Ударник» (Свердловская область), а также ООО «Агро-Клевер» (Курганская область) и ООО «Петелино» (Тюменская область). Так, компания «Ударник» занимается разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока в селе Сажино. Предприятие владеет агрокомплексом беспривязного содержания на 1,8 тыс. голов.

«Земля Сажинская» выращивает зерновые культуры для внутреннего потребления, ведет внутригрупповую реализацию зерна в «Ударнике», занимается разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока. Кроме того, в компании дополнительно занимаются выращиванием зерновых и кормовых культур, разведением животных (свиней, лошадей и других), а также ведут оптовую и розничную торговлю сельхозпродукцией.

Основной вид деятельности тюменского предприятия «Петелино» — производство сырого коровьего молока. Компания находится в Ялуторовском районе и является одним из самых крупных хозяйств района, указано на сайте ПСБ. Также ведет деятельность в сфере молочного животноводства и растениеводства зерновых и кормовых культур.

Основной вид деятельности курганского «Агро-Клевер» — выращивание зерновых культур. Заявляется, что общество является лидером в растениеводстве и молочном производстве.

Напомним, кроме сельскохозяйственных компаний Ленинский районный суд Екатеринбурга по иску Генеральной прокуратуры РФ обратил в доход государства доли в «Корпорация СТС», «Интертехэлектро — Новая генерация», «Облкоммунэнерго», «Курганская ТЭЦ» и других крупных компаниях Уральского федерального округа.

Мария Игнатова