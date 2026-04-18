МИД: НАТО рассматривает Балтийско-Скандинавский регион возможной зоной борьбы с РФ

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО рассматривает Балтийско-Скандинавский регион в качестве наиболее вероятной зоны противостояния с Россией.

«Особенно рьяно в этом отношении осваивается Балтийско-Скандинавский регион, который рассматривается …в качестве наиболее вероятной зоны противостояния с Россией»,— сказал господин Грушко в интервью «РИА Новости». По его словам, блок прорабатывает пути наращивания боевого потенциала во всех операционных средах.

В российском МИД отметили рост активности альянса у западных границ страны. Москва в очередной раз выразила обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе, добавив, что остается открытой к диалогу с НАТО только на равноправной основе.