CBS News: армия США готовится к возможной военной операции на Кубе

Американские военные изучают возможности и ведут логистическую подготовку к потенциальным операциям на Кубе. К такому выводу пришли журналисты CBS News, которые ознакомились с закрытым письмом командования резерва армии США. Этот вывод подтвердили также несколько американских чиновников на условиях анонимности.

В письме, разосланном разным командованиям резерва, штаб уточняет, возможно ли предоставить в распоряжение Южного командования ВС США бригаду военной полиции, медицинскую бригаду и передовой хирургический отряд, батальон материально-технического обеспечения, инженерный батальон и другие вспомогательные силы. Согласно сообщению, подразделения «возможно, понадобятся через 90-120 дней». Южное командование отвечает за военные операции и сотрудничество в сфере безопасности в странах Центральной, Южной Америки и Карибского бассейна.

В письме Куба не упоминается, журналисты CBS News сами сделали такое предположение и получили подтверждение от своих источников. В документе также нет указания на то, какое количество людей может понадобиться, куда они могут быть направлены, и не говорится, что какие-то подразделения уже получили приказы о развертывании. В самом Южном командовании на запрос CBS News отказались комментировать информацию, сославшись на «соображения оперативной безопасности».

Алена Миклашевская