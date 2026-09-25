CBS News: армия США готовится к возможной военной операции на Кубе
Американские военные изучают возможности и ведут логистическую подготовку к потенциальным операциям на Кубе. К такому выводу пришли журналисты CBS News, которые ознакомились с закрытым письмом командования резерва армии США. Этот вывод подтвердили также несколько американских чиновников на условиях анонимности.
В письме, разосланном разным командованиям резерва, штаб уточняет, возможно ли предоставить в распоряжение Южного командования ВС США бригаду военной полиции, медицинскую бригаду и передовой хирургический отряд, батальон материально-технического обеспечения, инженерный батальон и другие вспомогательные силы. Согласно сообщению, подразделения «возможно, понадобятся через 90-120 дней». Южное командование отвечает за военные операции и сотрудничество в сфере безопасности в странах Центральной, Южной Америки и Карибского бассейна.
В письме Куба не упоминается, журналисты CBS News сами сделали такое предположение и получили подтверждение от своих источников. В документе также нет указания на то, какое количество людей может понадобиться, куда они могут быть направлены, и не говорится, что какие-то подразделения уже получили приказы о развертывании. В самом Южном командовании на запрос CBS News отказались комментировать информацию, сославшись на «соображения оперативной безопасности».
Проверка доступности вспомогательных подразделений означает, что командование оценивает не только боевые возможности, но и ресурсы для длительной операции: медицинское обеспечение, снабжение, охрану и инженерную поддержку. Сам по себе такой этап не подтверждает принятого решения о развертывании, однако показывает переход от общих обсуждений к расчету практических потребностей возможной миссии.
В январе 2026 года сообщалось, что в Вашингтоне рассматривали смену власти на Кубе после операции в Венесуэле, но детально разработанного плана не было: рассчитывали главным образом на экономическое давление и раскол кубинской элиты. Поэтому нынешняя оценка ресурсов может означать проработку одного из вариантов, а не утверждение конкретной операции.
Политическим ограничением остается вопрос полномочий на применение силы. В 2023 году республиканские законодатели предлагали законопроект, разрешающий использовать военную силу против наркокартелей; его сравнивали с полномочиями, которые Конгресс предоставил перед войнами в Афганистане и Ираке, но сам факт подготовки проекта не означает наличия такого разрешения для нынешней ситуации.