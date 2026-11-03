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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
КультураКино

Deadline: Джонни Депп может снова сыграть Джека Воробья

Джонни Депп готов вернуться во вселенную «Пиратов Карибского моря». Об этом 63-летний актер заявил в интервью телепрограмме Entertainment Tonight.
Джонни Депп в роли Джека Воробья, 2011 год

Джонни Депп в роли Джека Воробья, 2011 год

Walt Disney Pictures

«Если все идет именно так, как надо, с точки зрения того, как они хотят завершить франшизу… то, правда, единственное, ради чего я готов вернуться,— это просто помочь им уйти красиво»,— заметил актер. Он добавил, что «хоть завтра» готов снова работать с продюсером франшизы Джерри Брукхаймером «над чем угодно». Ранее сам господин Брукхаймер говорил, что ведет переговоры с Джонни Деппом о его участии в продолжении «Пиратов Карибского моря».
Джонни Депп сыграл роль Джека Воробья во всех пяти фильмах франшизы. Первый его фильм — «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» — вышел в 2003 году. Пятый — «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» — в 2017 году.

Жизнь и карьера Джонни Деппа

Джонни Депп родился 9 июня 1963 года в небольшом американском городке Овенсборо, штат Кентукки. В семье, кроме него, было еще три ребенка. Мать работала в дешевом кафе, чтобы прокормить детей, отец пил. Поэтому почти все детство Джонни Депп провел с дедушкой
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Джонни Депп родился 9 июня 1963 года в небольшом американском городке Овенсборо, штат Кентукки. В семье, кроме него, было еще три ребенка. Мать работала в дешевом кафе, чтобы прокормить детей, отец пил. Поэтому почти все детство Джонни Депп провел с дедушкой

Zuma Press / Kommersant Photo / Zuma Press / Kommersant Photo

Джонни Депп рано начал курить, с 15 лет употреблял наркотики. В 16 лет бросил школу и ушел из дома, пытался заработать на жизнь, выступая со своей группой The Kids в ночных клубах. Денег не хватало, так что будущий актер перебивался случайными заработками: продавал авторучки по телефону, рыл канавы, развозил пиццу На фото: с актером Чарли Шином (справа)
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Джонни Депп рано начал курить, с 15 лет употреблял наркотики. В 16 лет бросил школу и ушел из дома, пытался заработать на жизнь, выступая со своей группой The Kids в ночных клубах. Денег не хватало, так что будущий актер перебивался случайными заработками: продавал авторучки по телефону, рыл канавы, развозил пиццу
На фото: с актером Чарли Шином (справа)

Zuma Press / Kommersant Photo / Zuma Press / Kommersant Photo

В 20 лет Джонни Депп в первый раз женился: брак с Лори Эллисон продержался всего два года, но именно она познакомила актера с Николасом Кейджем. Внешность Деппа, его взгляд и манера держаться произвели впечатление на Кейджа. Так Джонни Депп обрел агента и получил свою первую небольшую роль в картине «Кошмар на улице Вязов». Первые актерские гонорары Депп потратил на уроки актерского мастерства На фото: Джонни Депп и Трейси Лордс в фильме «Плакса»
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В 20 лет Джонни Депп в первый раз женился: брак с Лори Эллисон продержался всего два года, но именно она познакомила актера с Николасом Кейджем. Внешность Деппа, его взгляд и манера держаться произвели впечатление на Кейджа. Так Джонни Депп обрел агента и получил свою первую небольшую роль в картине «Кошмар на улице Вязов». Первые актерские гонорары Депп потратил на уроки актерского мастерства
На фото: Джонни Депп и Трейси Лордс в фильме «Плакса»

ТАСС / ТАСС

После нескольких небольших ролей Деппу предложили роль в детективном телесериале «Джамп стрит, 21». Сериал стал хитом, а Депп — любимцем публики. На большой экран актер вернулся спустя три года в фильме Тима Бертона «Эдвард Руки-ножницы» (на фото кадр из фильма)
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После нескольких небольших ролей Деппу предложили роль в детективном телесериале «Джамп стрит, 21». Сериал стал хитом, а Депп — любимцем публики. На большой экран актер вернулся спустя три года в фильме Тима Бертона «Эдвард Руки-ножницы» (на фото кадр из фильма)

Twentieth Century Fox Film Corporation / Twentieth Century Fox Film Corporation

На съемочной площадке «Эдварда Руки-Ножницы» у Джонни Деппа завязался роман с партнершей по фильму Вайноной Райдер, продлившийся около трех лет и закончившийся громким разрывом: Деппу даже пришлось исправить свою татуировку «Winona Forever» на «Wino Forever». Несмотря на частые скандалы и проблемы в личной жизни, кинокарьера актера складывалась удачно — критики тепло приняли его роли в картинах «Что гложет Гилберта Грейпа?» (на фото) и «Аризонская мечта»
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На съемочной площадке «Эдварда Руки-Ножницы» у Джонни Деппа завязался роман с партнершей по фильму Вайноной Райдер, продлившийся около трех лет и закончившийся громким разрывом: Деппу даже пришлось исправить свою татуировку «Winona Forever» на «Wino Forever». Несмотря на частые скандалы и проблемы в личной жизни, кинокарьера актера складывалась удачно — критики тепло приняли его роли в картинах «Что гложет Гилберта Грейпа?» (на фото) и «Аризонская мечта»

Paramount Pictures / Paramount Pictures

В 1994 году Тим Бертон пригласил Джонни Деппа на главную роль в фильме «Эд Вуд» (кадр на фото). Фильм получил одобрение критиков и две премии «Оскар». Джонни Депп был номинирован на премию «Золотой глобус». После этого он снялся в «Мертвеце» Джима Джармуша и получил признание как один из самых талантливых молодых актеров
6/266/26

В 1994 году Тим Бертон пригласил Джонни Деппа на главную роль в фильме «Эд Вуд» (кадр на фото). Фильм получил одобрение критиков и две премии «Оскар». Джонни Депп был номинирован на премию «Золотой глобус». После этого он снялся в «Мертвеце» Джима Джармуша и получил признание как один из самых талантливых молодых актеров

Touchstone Pictures / Touchstone Pictures

В 90-е за Джонни Деппом закрепилась скандальная слава: актер получил три тюремных срока — за крупную ссору с полицейским в Лос-Анджелесе, драку с работником отеля в Ванкувере и превышение скорости в Аризоне. Также его арестовывали за драку с журналистами в Лондоне и разгром гостиничного номера в Нью-Йорке
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В 90-е за Джонни Деппом закрепилась скандальная слава: актер получил три тюремных срока — за крупную ссору с полицейским в Лос-Анджелесе, драку с работником отеля в Ванкувере и превышение скорости в Аризоне. Также его арестовывали за драку с журналистами в Лондоне и разгром гостиничного номера в Нью-Йорке

AP / Andrew Lichtenstein / AP

Важную роль в карьере Джонни Деппа сыграл писатель Хантер Томпсон (на фото в центре): они познакомились в 1994 году и даже какое-то время вместе снимали комнату в подвале
8/268/26

Важную роль в карьере Джонни Деппа сыграл писатель Хантер Томпсон (на фото в центре): они познакомились в 1994 году и даже какое-то время вместе снимали комнату в подвале

AP / Dave Alloca, ho / AP

В 1998 году в прокат вышел фильм «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», снятый по книге Хантера Томпсона. Фильм провалился в прокате, что не помешало ему приобрести статус культового
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В 1998 году в прокат вышел фильм «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», снятый по книге Хантера Томпсона. Фильм провалился в прокате, что не помешало ему приобрести статус культового

Universal Pictures / Universal Pictures

Депп пробовал себя и в качестве сценариста, написав вместе со своим братом Дэнни Деппом сценарий к фильму «Храбрец», основанный на книге Грегори МакДональда. Сценарий, правда, получил в основном негативные рецензии. В 1999 году актер появился сразу в двух мрачных картинах: триллере Романа Полански «Девятые врата» и фильме ужасов Тима Бертона «Сонная лощина»
10/2610/26

Депп пробовал себя и в качестве сценариста, написав вместе со своим братом Дэнни Деппом сценарий к фильму «Храбрец», основанный на книге Грегори МакДональда. Сценарий, правда, получил в основном негативные рецензии. В 1999 году актер появился сразу в двух мрачных картинах: триллере Романа Полански «Девятые врата» и фильме ужасов Тима Бертона «Сонная лощина»

Reuters / Reuters

В 2000 году Депп бесплатно исполнил сразу две роли (тюремного трансвестита Бон-Бона и тюремщика-садиста лейтенанта Виктора) в независимом кинопроекте «Пока не наступит ночь» (на фото), снятом по мемуарам кубинского поэта Рейнальдо Аренаса. Затем на экраны вышел «Кокаин»: фильм основан на реальной истории наркодилера Джорджа Джанга, которого Депп, готовясь к роли, даже посетил в тюрьме
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В 2000 году Депп бесплатно исполнил сразу две роли (тюремного трансвестита Бон-Бона и тюремщика-садиста лейтенанта Виктора) в независимом кинопроекте «Пока не наступит ночь» (на фото), снятом по мемуарам кубинского поэта Рейнальдо Аренаса. Затем на экраны вышел «Кокаин»: фильм основан на реальной истории наркодилера Джорджа Джанга, которого Депп, готовясь к роли, даже посетил в тюрьме

El Mar Pictures / El Mar Pictures

После разрыва с Вайноной Райдер у Джонни Деппа начался роман с моделью Кейт Мосс, однако в 1998 году пара рассталась. На съемках фильма «Девятые врата» актер познакомился с певицей Ванессой Паради (на фото). У них родились двое детей — дочь Лили-Роуз Мелоди в мае 1999-го и сын Джек Кристофер в апреле 2002 года. В 2005 году Депп сделал себе татуировку с именем своего сына Джека и постоянно носит браслет, сделанный дочерью
12/2612/26

После разрыва с Вайноной Райдер у Джонни Деппа начался роман с моделью Кейт Мосс, однако в 1998 году пара рассталась. На съемках фильма «Девятые врата» актер познакомился с певицей Ванессой Паради (на фото). У них родились двое детей — дочь Лили-Роуз Мелоди в мае 1999-го и сын Джек Кристофер в апреле 2002 года. В 2005 году Депп сделал себе татуировку с именем своего сына Джека и постоянно носит браслет, сделанный дочерью

Reuters / Reuters

Несмотря на внушительную фильмографию, роль Джека Воробья остается центральной в карьере Деппа. За нее в 2004 году актер был впервые номинирован на «Оскар»
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Несмотря на внушительную фильмографию, роль Джека Воробья остается центральной в карьере Деппа. За нее в 2004 году актер был впервые номинирован на «Оскар»

Walt Disney Pictures / Walt Disney Pictures

Джонни Депп и Тим Бертон — один из самых крепких творческих тандемов. Режиссер снимает Деппа практически в каждом своем фильме — Бертона, по его собственным словам, приводит в восторг сумрачное обаяние Джонни Деппа. Фильм Тима Бертона «Чарли и шоколадная фабрика» (на фото) принес Деппу премию Empire Awards и номинацию на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль
14/2614/26

Джонни Депп и Тим Бертон — один из самых крепких творческих тандемов. Режиссер снимает Деппа практически в каждом своем фильме — Бертона, по его собственным словам, приводит в восторг сумрачное обаяние Джонни Деппа. Фильм Тима Бертона «Чарли и шоколадная фабрика» (на фото) принес Деппу премию Empire Awards и номинацию на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль

Warner Bros. Pictures / Warner Bros. Pictures

Джонни Депп был трижды номинирован на «Оскар» и восемь раз — на «Золотой глобус». Последний был в 2007 году присужден актеру за главную роль в фильме «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»
15/2615/26

Джонни Депп был трижды номинирован на «Оскар» и восемь раз — на «Золотой глобус». Последний был в 2007 году присужден актеру за главную роль в фильме «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»

Walt Disney Pictures / Walt Disney Pictures

Кроме съемок в художественных фильмах Джонни Депп пробовал себя в качестве режиссера клипов для Ванессы Паради и снимался в документальных фильмах. Журнал Empire признал Деппа одним из 100 самых сексуальных актеров кино. Журнал People несколько раз называл его одним из 50 самых красивых людей мира
16/2616/26

Кроме съемок в художественных фильмах Джонни Депп пробовал себя в качестве режиссера клипов для Ванессы Паради и снимался в документальных фильмах. Журнал Empire признал Деппа одним из 100 самых сексуальных актеров кино. Журнал People несколько раз называл его одним из 50 самых красивых людей мира

Reuters / Reuters

Когда Джонни Деппа спрашивают, как стать знаменитым актером, он отвечает, что для этого нужно набраться жизненного опыта. «Нет, я не призываю всех принимать наркотики. И убегать из дома — не самое лучшее решение проблем. Но прежде, чем играть что-то, нужно ощутить это на собственной шкуре. Камера сразу видит, что ты за человек. Ты можешь обмануть продюсеров, режиссера, но камеру — никогда!»
17/2617/26

Когда Джонни Деппа спрашивают, как стать знаменитым актером, он отвечает, что для этого нужно набраться жизненного опыта. «Нет, я не призываю всех принимать наркотики. И убегать из дома — не самое лучшее решение проблем. Но прежде, чем играть что-то, нужно ощутить это на собственной шкуре. Камера сразу видит, что ты за человек. Ты можешь обмануть продюсеров, режиссера, но камеру — никогда!»

Peter Mountain / Peter Mountain

В 2010 году на экраны вышла очередная совместная работа Тима Бертона и Джонни Деппа — «Алиса в Стране чудес». Готовясь, Тим Бертон нарисовал эскизы всех будущих персонажей, а Джонни Депп — Безумного Шляпника, которого должен был играть. Их рисунки почти в точности совпали. В одном из интервью актер признался, что мог бы сыграть все роли в этом фильме, в том числе роль Алисы
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В 2010 году на экраны вышла очередная совместная работа Тима Бертона и Джонни Деппа — «Алиса в Стране чудес». Готовясь, Тим Бертон нарисовал эскизы всех будущих персонажей, а Джонни Депп — Безумного Шляпника, которого должен был играть. Их рисунки почти в точности совпали. В одном из интервью актер признался, что мог бы сыграть все роли в этом фильме, в том числе роль Алисы

Walt Disney Pictures / Walt Disney Pictures

11 мая 2011 года вместе с Пенелопой Крус и Джерри Брукхаймером Депп представил в Москве четвертую часть пиратской саги «Пираты Карибского моря: На странных берегах». После визита в Россию Депп не раз признавался в любви к русским: «Мне Россия очень понравилась, особенно люди. Они у вас открытые, душевные и немножко сумасшедшие — как раз в моем стиле!»
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11 мая 2011 года вместе с Пенелопой Крус и Джерри Брукхаймером Депп представил в Москве четвертую часть пиратской саги «Пираты Карибского моря: На странных берегах». После визита в Россию Депп не раз признавался в любви к русским: «Мне Россия очень понравилась, особенно люди. Они у вас открытые, душевные и немножко сумасшедшие — как раз в моем стиле!»

Reuters / Reuters

Несмотря на успешную кинокарьеру, Депп не забросил увлечение музыкой. В 2012 году он выступил с Мэрилином Мэнсоном (на фото справа) на 4-й ежегодной премии Golden Gods а также принял участие в создании студийного альбома Пола Маккартни Kisses on the Bottom
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Несмотря на успешную кинокарьеру, Депп не забросил увлечение музыкой. В 2012 году он выступил с Мэрилином Мэнсоном (на фото справа) на 4-й ежегодной премии Golden Gods а также принял участие в создании студийного альбома Пола Маккартни Kisses on the Bottom

Reuters / Reuters

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Кино

Авторы

  • Николай Зубов
    Николай Зубов
    руководитель группы иностранной информации