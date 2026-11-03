Deadline: Джонни Депп может снова сыграть Джека Воробья
Джонни Депп готов вернуться во вселенную «Пиратов Карибского моря». Об этом 63-летний актер заявил в интервью телепрограмме Entertainment Tonight.
«Если все идет именно так, как надо, с точки зрения того, как они хотят завершить франшизу… то, правда, единственное, ради чего я готов вернуться,— это просто помочь им уйти красиво»,— заметил актер. Он добавил, что «хоть завтра» готов снова работать с продюсером франшизы Джерри Брукхаймером «над чем угодно». Ранее сам господин Брукхаймер говорил, что ведет переговоры с Джонни Деппом о его участии в продолжении «Пиратов Карибского моря».
Джонни Депп сыграл роль Джека Воробья во всех пяти фильмах франшизы. Первый его фильм — «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» — вышел в 2003 году. Пятый — «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» — в 2017 году.