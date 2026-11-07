Беспилотники ударили по многоквартирным домам в Белгороде

В ночь на 7 ноября беспилотники нанесли удар по спальному району Харгоры в Белгороде. Около 2:00 произошла детонация с последующим возгоранием на балконах нескольких квартир. Пожар ликвидировали примерно за час. Предварительно, разрушения зафиксированы в двух многоквартирных домах, соцобъекте и хозяйственной постройке на территории предприятия. Об этом сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов. По информации регионального оперштаба, Белгород был атакован тремя беспилотниками.