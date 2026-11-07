Беспилотники ударили по многоквартирным домам в Белгороде
В ночь на 7 ноября беспилотники нанесли удар по спальному району Харгоры в Белгороде. Около 2:00 произошла детонация с последующим возгоранием на балконах нескольких квартир. Пожар ликвидировали примерно за час. Предварительно, разрушения зафиксированы в двух многоквартирных домах, соцобъекте и хозяйственной постройке на территории предприятия. Об этом сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов. По информации регионального оперштаба, Белгород был атакован тремя беспилотниками.
По словам господина Демидова, в результате ночной атаки пострадал один человек. Медицинская помощь ему была оказана на месте. От госпитализации пострадавший отказался. В оперштабе региона уточнили, что мужчина получил множественные слепые осколочные ранения лица.
Жителям поврежденных домов предложили места в пунктах временного размещения (ПВР), но они приняли решение остаться дома.
«С утра специалисты управ проводят обход квартир, фиксируют повреждения и составляют стартовые акты для передачи строителям»,— сообщил Валентин Демидов.
По информации Минобороны, всего минувшей ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 411 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черноземье дроны ликвидировали в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областях.
«Ъ-Черноземье» также сообщал, что прошедшей ночью в Тамбове был нанесен массированный ракетный удар по предприятию в Советском районе города.