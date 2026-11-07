Шесть человек ранены в Белгородской области в результате ударов ВСУ
За прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 101 раз. В Белгороде, Белгородском, Грайворонском, Новооскольском и Шебекинском округах ранены шесть человек. Один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом 7 ноября сообщил губернатор Александр Шуваев.
В оперативном штабе региона рассказали, что тяжело ранен при атаке дрона мужчина в селе Солохи Белгородского округа. Пострадавший сейчас находится в городской больнице №2 Белгорода. В Грайвороне при ударе дрона ранен мужчина — его направили в Грайворонскую ЦРБ. Также госпитализированы супруги, которые получили множественные осколочные ранения тела в результате атаки дрона в селе Почаево 5 ноября. В Новом Осколе в результате атаки беспилотника на коммерческое здание мужчина получил осколочные ранения мягких тканей лица, головы и рук. Лечение он продолжает амбулаторно.
По информации главы региона, удары за минувшие сутки были нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Зафиксированы три артиллерийских обстрела и три сброса взрывных устройств с БПЛА. Сбиты и подавлены 166 беспилотников.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в ночь на 7 ноября беспилотники нанесли удар по спальному району Харгоры в Белгороде. Около 2:00 произошла детонация с последующим возгоранием на балконах нескольких квартир. Пожар ликвидировали примерно за час. Разрушения зафиксированы в двух многоквартирных домах, соцобъекте и хозяйственной постройке на территории предприятия. Есть один пострадавший.