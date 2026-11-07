Шесть человек ранены в Белгородской области в результате ударов ВСУ

В оперативном штабе региона рассказали, что тяжело ранен при атаке дрона мужчина в селе Солохи Белгородского округа. Пострадавший сейчас находится в городской больнице №2 Белгорода. В Грайвороне при ударе дрона ранен мужчина — его направили в Грайворонскую ЦРБ. Также госпитализированы супруги, которые получили множественные осколочные ранения тела в результате атаки дрона в селе Почаево 5 ноября. В Новом Осколе в результате атаки беспилотника на коммерческое здание мужчина получил осколочные ранения мягких тканей лица, головы и рук. Лечение он продолжает амбулаторно.