Число участников субботних протестов во Франции сократилось в два раза за неделю

Эти цифры гораздо ниже показателей предыдущих субботних протестов, которые проходят уже в четвертый раз подряд. Неделю назад на улицы вышли, по данным полиции, 320 тыс. человек, а во время первых двух субботних акций количество демонстрантов оценивалось в 410 тыс. и 550 тыс. Впрочем, общенациональная профсоюзная акция, которая прошла в четверг, 5 ноября, собрала, по данным властей, 575 тыс. человек (или 1,6 млн по оценке профсоюзов).