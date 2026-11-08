Число участников субботних протестов во Франции сократилось в два раза за неделю
На субботних демонстрациях, которые прошли по всей Франции 7 ноября, по данным МВД, собралось 146 тыс. человек. Профсоюзы оценили число участников в 250 тыс. человек по всей стране и 75 тыс. в столице, передает Le Monde.
Эти цифры гораздо ниже показателей предыдущих субботних протестов, которые проходят уже в четвертый раз подряд. Неделю назад на улицы вышли, по данным полиции, 320 тыс. человек, а во время первых двух субботних акций количество демонстрантов оценивалось в 410 тыс. и 550 тыс. Впрочем, общенациональная профсоюзная акция, которая прошла в четверг, 5 ноября, собрала, по данным властей, 575 тыс. человек (или 1,6 млн по оценке профсоюзов).
В субботу на акциях по всей стране задействовали около 70 тыс. сотрудников правоохранительных органов, сообщили в полиции. В Париже прошли несколько стычек — в одном из случаев силовики применили слезоточивый газ против группы людей, бросавших в кордон снаряды и самодельную пиротехнику, передает Agence France-Presse. Также произошло столкновение между группой из 200 демонстрантов и силовиками, пытавшихся задержать мужчину, который поджег мусорный бак на площади, заявили в полиции.
Волна демонстраций охватила Францию со студенческих протестов, пожаловавшихся на условия обучения в своих учебных заведениях. К демонстрантам позже присоединились крупнейшие профсоюзы страны и участники движения «желтых жилетов». По мере развития событий повестка протестующих расширилась, а позже акции переросли в погромы.