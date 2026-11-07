Цена патента для мигрантов в Свердловской области увеличится до 11 тысяч рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в Свердловской области увеличится с 9,5 тыс. руб. в 2026 году до 11 тыс. руб. с начала 2027-о., следует из пояснительной записки к законопроекту департамента по труду и занятости населения Среднего Урала об увеличении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда. В ближайшее время инициативу ведомства рассмотрят депутаты Законодательного собрания.
Согласно законопроекту, стоимость патента возрастет до 11 тыс. руб. для мигрантов, работающих у индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и иных лиц, занимающихся частной практикой. Иностранцы, которые трудятся по патенту у физических лиц для личных и домашних нужд, или работают без соответствующего документа, заплатят 15,5 тыс. руб.
В департаменте отметили, что при сохранении существующей динамики количества оформляемых патентов в 2027 году на уровне 45 тыс. документов, ожидаемые поступления в консолидированный бюджет Свердловской области от увеличения налога составит около 6,2 млрд руб.
Ранее власти Свердловской области поднимали стоимость патента для трудовых мигрантов с 7,5 тыс. в 2025 году до 9,5 тыс. руб. с начала 2026-о. Губернатор Денис Паслер тогда пояснил, что мера усилит защищенность трудовых прав уральцев и принесет в бюджет региона около 4 млрд руб.
Ранее, в конце октября, свердловское правительство утвердило прогноз развития Среднего Урала, согласно которому численность трудовых мигрантов в регионе возрастет со 109,9 тыс. человек в 2026 году до 110,1 тыс. в 2028 и 2029 годах в случае наиболее вероятного базового сценария. Впрочем, в случае продолжения замедления динамики мировой экономики, эскалации геополитических конфликтов, усиления внешнего давления и сокращения спроса на товары российского экспорта, количество приезжих может снизиться до 102,5-102,8 тыс. иностранцев. По данным департамента по труду, за январь-июнь 2026 года число выданных патентов для мигрантов в Свердловской области снизилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом в 2025-м, однако зарплата иностранцев увеличилась с 57,6 тыс. до 73 тыс. руб. В 2027-м показатель составит 84,5 тыс. руб.