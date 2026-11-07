Цена патента для мигрантов в Свердловской области увеличится до 11 тысяч рублей

Ранее власти Свердловской области поднимали стоимость патента для трудовых мигрантов с 7,5 тыс. в 2025 году до 9,5 тыс. руб. с начала 2026-о. Губернатор Денис Паслер тогда пояснил, что мера усилит защищенность трудовых прав уральцев и принесет в бюджет региона около 4 млрд руб.