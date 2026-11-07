Зарплата мигрантов в Свердловской области возрастет до 84 тыс. руб. в 2027 году
Зарплата иностранцев, которые работают в Свердловской области на основании патента, увеличится с 73 077 руб. в 2026 году до 84 530 руб. в 2027-м, следует из пояснительной записки к законопроекту департамента по труду и занятости населения региона об увеличении стоимости трудового патента для мигрантов с 9,5 тыс. до 11 тыс. руб. В ближайшее время инициативу ведомства рассмотрят депутаты Законодательного собрания региона.
По данным властей, зарплата самих жителей Свердловской области по полному кругу организаций в регионе возрастет с 97 835 руб. в 2026-м до 105,6-107,1 тыс. руб. К 2029 году показатель должен увеличиться до 121,4-127 тыс. руб.
В департаменте отметили, что важным фактором привлекательности Свердловской области для иностранных граждан, работающих на основании патента, является размер авансового платежа. С 2017 года он возрос в регионе с 3,6 тыс. до 9,5 тыс. руб. в 2026-м. «Медианное значение размера авансового платежа в субъектах РФ увеличилось с 3,5 тыс. до 10,2 тыс. При этом разброс размера авансового платежа в субъектах РФ в 2026 году является значительным и составляет от 3,4 тыс. до 27,2 тыс. руб.»,— сказано в документе.
В ведомстве подчеркнули, что поддержание размера авансового платежа на доступном уровне выступает «стимулом для сохранения иностранными работниками легального статуса». «При чрезмерной налоговой нагрузке возрастают риски ухода иностранных граждан в теневой сектор, отказа от оформления патента и замещения официальной занятости неформальными трудовыми отношениями»,— предупредили в департаменте.
Ранее, в конце октября, свердловское правительство утвердило прогноз развития Среднего Урала, согласно которому численность трудовых мигрантов в регионе возрастет со 109,9 тыс. человек в 2026 году до 110,1 тыс. в 2028 и 2029 годах в случае наиболее вероятного базового сценария. Впрочем, в случае продолжения замедления динамики мировой экономики, эскалации геополитических конфликтов, усиления внешнего давления и сокращения спроса на товары российского экспорта, количество приезжих может снизиться до 102,5-102,8 тыс. иностранцев. По данным департамента по труду, за январь-июнь 2026 года число выданных патентов для мигрантов в Свердловской области снизилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом в 2025-м.