Зарплата мигрантов в Свердловской области возрастет до 84 тыс. руб. в 2027 году

В департаменте отметили, что важным фактором привлекательности Свердловской области для иностранных граждан, работающих на основании патента, является размер авансового платежа. С 2017 года он возрос в регионе с 3,6 тыс. до 9,5 тыс. руб. в 2026-м. «Медианное значение размера авансового платежа в субъектах РФ увеличилось с 3,5 тыс. до 10,2 тыс. При этом разброс размера авансового платежа в субъектах РФ в 2026 году является значительным и составляет от 3,4 тыс. до 27,2 тыс. руб.»,— сказано в документе.