В Свердловской области снизилось число выданных патентов для мигрантов на 21%

По данным департамента, патент остается одним из основных механизмов привлечения иностранной рабочей силы в Свердловской области — в общей численности трудовых мигрантов их доля за 2021-2025 годы превысила 50%. Больше всего патентов выдается гражданам Таджикистана и Узбекистана в среднем на восемь месяцев.