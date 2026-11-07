В Свердловской области снизилось число выданных патентов для мигрантов на 21%
Количество оформленных патентов для работы иностранцев в Свердловской области снизилось с 37 350 в январе-июне 2025 года до 29 293 за аналогичный период в 2026-м (на 21,6%), следует из пояснительной записки к законопроекту департамента по труду и занятости населения региона об увеличении стоимости трудового патента для мигрантов с 9,5 тыс. до 11 тыс. руб. В ближайшее время инициативу ведомства рассмотрят депутаты Законодательного собрания региона.
В департаменте подчеркнули, что снижение числа оформленных патентов отражает федеральную тенденцию — за январь-июнь по всей стране выдали 1 122 984 патента против 1 417 309 за аналогичный период в 2025-м (спад на 20,8%). В ведомстве отметили, что на показателе также сказались «изменение конъюнктуры рынка труда» и решение губернатора Дениса Паслера о запрете мигрантам трудиться в 20 видах экономической деятельности.
По данным департамента, патент остается одним из основных механизмов привлечения иностранной рабочей силы в Свердловской области — в общей численности трудовых мигрантов их доля за 2021-2025 годы превысила 50%. Больше всего патентов выдается гражданам Таджикистана и Узбекистана в среднем на восемь месяцев.
В ведомстве добавили, что более 5,5 тыс. юридических лиц в Свердловской области привлекли 90% иностранцев в 2025 году для строительства, обрабатывающих производств, торговли, перевозок. Около 10% мигрантов взяли на работу 600 физических лиц для личных подсобных и вспомогательных работ, не требующих высокой квалификации.
Ранее, в конце октября, свердловское правительство утвердило прогноз развития Среднего Урала, согласно которому численность трудовых мигрантов в регионе возрастет со 109,9 тыс. человек в 2026 году до 110,1 тыс. в 2028 и 2029 годах в случае наиболее вероятного базового сценария. Впрочем, в случае продолжения замедления динамики мировой экономики, эскалации геополитических конфликтов, усиления внешнего давления и сокращения спроса на товары российского экспорта, количество приезжих может снизиться до 102,5-102,8 тыс. иностранцев.