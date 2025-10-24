Стоимость трудового патента для мигрантов на Среднем Урале увеличат в 2026 году

Власти Свердловской области в 2026 году планируют поднять стоимость трудового патента для иностранных граждан с 7,5 тыс. руб. до 9,5 тыс. руб. в месяц, передает департамент информационной политики региона.

Соответствующий законопроект рассмотрели члены регионального кабмина. Предполагается, что решение поможет сбалансировать поток низкоквалифицированных трудовых мигрантов в регион. «Это решение позволит усилить защищенность трудовых прав уральцев. Отмечу: при сохранении существующей динамики оформления патентов ожидаемые поступления в бюджет региона от увеличения налога составят около 4 млрд руб.»,— сообщил губернатор Денис Паслер.

При расчете стоимости патента учитывается разница в зарплате иностранных работников и тех, кто является гражданами РФ. Отмечается, что увеличение платы не приведет к росту числа нелегальных трудовых мигрантов.

Напомним, в 2025 году стоимость трудового патента для мигрантов выросла с 6,6 до 7,5 тыс. руб. — с января по сентябрь 2024 года в Свердловской области было выдано 42,9 тыс. трудовых патентов для мигрантов.

Ирина Пичурина