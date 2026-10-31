В Свердловской области будут трудиться до 110,1 тысяч мигрантов к 2028 году
Общая численность иностранных трудовых мигрантов в Свердловской области возрастет со 109,9 тыс. человек в 2026 году до 110,1 тыс. в 2028 и 2029 годах в случае наиболее вероятного базового сценария развития региона, следует из постановления областного правительства за подписью и.о. губернатора Алексея Шмыкова. Как сказано в документе, рост количества приезжих произойдет в случае «неизменности геополитических условий и уровня санкционного давления» и реализации национальных проектов, мер поддержки отраслей экономики и населения.
Консервативный вариант предполагает сокращение трудовых мигрантов из других стран до 102,5 тыс. человек, после чего произойдет незначительное увеличение их числа в 2028 (до 102,6 тыс.) и 2029 годах (до 102,8 тыс.). Он будет реализован, если продолжится замедление динамики мировой экономики, эскалация геополитических конфликтов, усиление внешнего давления при более длительном сохранении жестких денежно-кредитных условий и сокращение спроса на товары российского экспорта.
В целом, при любом сценарии власти прогнозируют рост общей численности трудовых ресурсов в Свердловской области — с 2 млн 586 тыс. в 2026 году до 2 млн 583,6 тыс. (консервативный) или 2 млн 591,1 тыс. (базовый) в 2029 году. Безработица к тому времени должна сохраниться на уровне 0,5%, или возрасти до 1,2%.
Прогноз подготовило министерство экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области на базе данных более 400 организаций, планов развития муниципалитетов и ключевых отраслей экономики. Согласно ему, ежегодно зарплаты уральцев будут расти на 7,5–9,1%, а прожиточный минимум на душу населения в месяц увеличится с 18 750 руб. до 21 658 руб. к 2029 году.