В Свердловской области будут трудиться до 110,1 тысяч мигрантов к 2028 году

Консервативный вариант предполагает сокращение трудовых мигрантов из других стран до 102,5 тыс. человек, после чего произойдет незначительное увеличение их числа в 2028 (до 102,6 тыс.) и 2029 годах (до 102,8 тыс.). Он будет реализован, если продолжится замедление динамики мировой экономики, эскалация геополитических конфликтов, усиление внешнего давления при более длительном сохранении жестких денежно-кредитных условий и сокращение спроса на товары российского экспорта.