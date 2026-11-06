Воронежский «Буран» дома выиграл у «Молота» со счетом 5:2
В последнем матче домашней серии «Буран» 6 ноября принимал в Воронеже ХК «Молот» из Перми. Три предыдущие встречи завершились для «ураганных» проигрышами. Однако в этот раз хозяевам льда удалось порадовать болельщиков как победой, так и обилием заброшенных шайб. Итоговый счет — 5:2 в пользу «Бурана». Игра в «Юбилейном» прошла в присутствии 2,6 тыс. зрителей.
Воронежцы быстро открыли счет. Уже на 3-й минуте отличился Данил Шерстобитов. За полминуты до окончания первого периода преимущество хозяев удвоил Ярослав Алексеев. Обе шайбы были заброшены в равных составах.
Второй период «ураганные» начали с гола Вадима Фаттахова в большинстве. Ассистентами выступили Евгений Цалпанов и Владислав Курбатов. После этого наступило голевое затишье, но было видно, что гости очень сильно хотят отыграться — они раз за разом заставляли нервничать голкипера и болельщиков воронежской команды.
На 46-й минуте «Молот» сократил отставание — эта шайба на счету Виктора Пластинина. Однако «Буран» быстро ответил своей шайбой (в большинстве дубль оформил Фаттахов) и начал своеобразную голевую перестрелку. В начале 58-й минуты счет стал 4:2 — в составе пермской команды отличился Ярослав Лабуткин. Еще не успела закончиться эта минута, как «Буран» вновь восстановил лидерство в три шайбы: Степан Карпов отправил снаряд в пустые ворота, когда «Молот» поменял вратаря на экстра-полевого игрока.
Таким образом, у «Бурана» после 20 игр в активе есть 26 очков. Воронежцы занимают 12-е место в турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги. Как сообщал «Ъ-Черноземье», в предыдущем матче они проиграли «Торосу» со счетом 0:2, до этого уступили «Ижстали» со счетом 1:2, а еще раньше были разгромлены дома «Олимпией» из Кирово-Чепецка со счетом 1:5.
Следующий матч «Буран» проведет 11 ноября на выезде в Орске. Соперником станет ХК «Южный Урал». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.