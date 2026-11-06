Воронежский «Буран» дома выиграл у «Молота» со счетом 5:2

На 46-й минуте «Молот» сократил отставание — эта шайба на счету Виктора Пластинина. Однако «Буран» быстро ответил своей шайбой (в большинстве дубль оформил Фаттахов) и начал своеобразную голевую перестрелку. В начале 58-й минуты счет стал 4:2 — в составе пермской команды отличился Ярослав Лабуткин. Еще не успела закончиться эта минута, как «Буран» вновь восстановил лидерство в три шайбы: Степан Карпов отправил снаряд в пустые ворота, когда «Молот» поменял вратаря на экстра-полевого игрока.