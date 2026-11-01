Воронежский «Буран» дома проиграл «Ижстали» со счетом 1:2
Во втором матче домашней серии воронежский ХК «Буран» сыграл с ижевской «Ижсталью». Почти два периода команды играли при нулях на табло, а затем «ураганные» оказались в роли догоняющих. Хозяева смогли сравнять, но моментально получили вторую шайбу в свои ворота. Итог — поражение «Бурана» со счетом 1:2. Встреча прошла 1 ноября на льду «Юбилейного» в присутствии свыше 3 тыс. зрителей.
На 35-й минуте в составе «Ижстали» отличился Никита Долгопятов прямым броском с центра зоны.
«Буран» сравнял в большинстве на 49-й минуте. Шайбу забросил Ярослав Алексеев. Ассистентами выступили Егор Старков и Данил Шерстобитов.
Менее чем через минуту, когда команды уже были в равных составах, гости вновь вышли вперед. Шайба записана на Илью Кожухова.
После 18 игр «Буран» находится на 10-м месте турнирной таблицы Всероссийской хоккейной лиги с 24 очками в активе. Следующую домашнюю встречу «ураганные» проведут в среду, 4 ноября. Соперником выступит «Торос» из города Нефтекамска. Матч начнется в 17:00.