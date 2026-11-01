Воронежский «Буран» дома проиграл «Ижстали» со счетом 1:2

Во втором матче домашней серии воронежский ХК «Буран» сыграл с ижевской «Ижсталью». Почти два периода команды играли при нулях на табло, а затем «ураганные» оказались в роли догоняющих. Хозяева смогли сравнять, но моментально получили вторую шайбу в свои ворота. Итог — поражение «Бурана» со счетом 1:2. Встреча прошла 1 ноября на льду «Юбилейного» в присутствии свыше 3 тыс. зрителей.