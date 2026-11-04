Воронежский «Буран» дома проиграл «Торосу» со счетом 0:2
В третьем матче домашней серии воронежский «Буран» принимал ХК «Торос» из города Нефтекамска. Болельщики «ураганных» надеялись на прерывание серии поражений, но команда порадовать их не смогла. Результат встречи — поражение «Бурана» со счетом 0:2. Игра прошла в среду, 4 ноября, на льду «Юбилейного» в присутствии 3 тыс. зрителей.
Гости открыли счет на 11-й минуте. В составе «Тороса» отличился Тимур Валеев. Незадолго до конца первого периода команда из Нефтекамска удвоила преимущество — эта шайба на счету Василия Филяева. После этого гости ушли в оборону, а «ураганные» насели на соперника и буквально обстреливали ворота «Тороса» до последних секунд, но безуспешно. Не помогла хозяевам и замена вратаря на экстра-полевого игрока.
После 19 игр «Буран» находится на 12-м месте Всероссийской хоккейной лиги с 24 очками в активе. Как сообщал «Ъ-Черноземье», во второй домашней игре воронежцы уступили ижевской «Ижстали» со счетом 1:2, а до этого разгромно проиграли «Олимпии» из Кирово-Чепецка со счетом 1:5.
Последний матч домашней серии «ураганные» проведут в пятницу, 6 ноября. Соперником выступит пермский «Молот». Игра начнется в 19:00.