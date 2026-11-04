Воронежский «Буран» дома проиграл «Торосу» со счетом 0:2

Гости открыли счет на 11-й минуте. В составе «Тороса» отличился Тимур Валеев. Незадолго до конца первого периода команда из Нефтекамска удвоила преимущество — эта шайба на счету Василия Филяева. После этого гости ушли в оборону, а «ураганные» насели на соперника и буквально обстреливали ворота «Тороса» до последних секунд, но безуспешно. Не помогла хозяевам и замена вратаря на экстра-полевого игрока.