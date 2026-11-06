В Воронеже возбудили дело о злоупотреблениях при выдаче разрешений на стройку
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) при выдаче разрешений на строительство многоквартирных домов (МКД) в Воронеже. Об этом сообщили в надзоре. В мэрии облцентра пока не комментируют ситуацию.
Предварительно установлено, что с сентября 2023 года по сентябрь 2026-го должностные лица городской администрации приняли решения о выдаче разрешений на возведение нескольких МКД без надлежащего обеспечения социальной инфраструктурой.
Прокуратура взяла ход расследования уголовного дела на контроль.
В Воронеже не раз возникали споры, связанные с выдачей разрешений на строительство жилья. Так, прошлым летом прокуратура потребовала через суд отменить документ, касающийся возведения МКД на улице 5 Декабря, 31 стоимостью 2,7 млрд руб. Городские власти выдали его местному ООО СЗ «Эталон» Игоря Корчинова в октябре 2024 года. В феврале 2025-го Госстройнадзор региона выявил многочисленные нарушения при проведении работ. Были возбуждены административные дела, составлены три протокола о нарушении обязательных требований в области строительства. После этого прокуратура обратилась в арбитраж.
В мае 2026 года Арбитражный суд Воронежской области принял отказ надзора от иска в связи с тем, что мэрия и застройщик заключили соглашение об участии компании в развитии социальной инфраструктуры облцентра. Также были устранены недочеты в проектной документации.
О споре вокруг строительства жилкомплекса за 2,2 млрд руб. на набережной в Воронеже — в публикации «Ъ-Черноземье».