В Воронеже возбудили дело о злоупотреблениях при выдаче разрешений на стройку

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) при выдаче разрешений на строительство многоквартирных домов (МКД) в Воронеже. Об этом сообщили в надзоре. В мэрии облцентра пока не комментируют ситуацию.