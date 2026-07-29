«Эклипс» развился без слушаний

Облсуд признал недействующим апрельское решение гордумы о внесении изменений в генплан Воронежа. Поправка, оспоренная жителями соседних домов, относила участок под строящимся на набережной водохранилища 14-этажным ЖК «Эклипс» ГК «Развитие» Сергея Гончарова к зоне многоэтажной застройки вместо малоэтажной. Истцы утверждали, что это изменение не выносилось на общественные обсуждения и было внесено после них по предложению застройщика. Строительство комплекса стоимостью 2,2 млрд руб. возобновилось после получения нового разрешения на строительство. В «Развитии» заявляют, что решение не повлечет негатива. Застройщик считает, что истцы давят на него ради компенсаций. Эксперты отмечают, что решение суда само по себе не прекращает действие разрешения, но может стать дополнительным аргументом в других спорах.

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Как стало известно «Ъ-Черноземье», 27 июля Воронежский областной суд удовлетворил иск жителей набережной Массалитинова к гордской думе Воронежа думе о признании недействующим решения о внесении изменений в генеральный план города.

Согласно сайту суда, иск поступил 8 апреля, мотивированное решение пока не опубликовано. Ответчиком, конкретно проигравшим суд, была именно гордума. К участию в деле привлечены администрация Воронежа и управление главного архитектора, ООО «Специализированный застройщик "Развитие Центр"», а также прокуратура Воронежской области.

Предметом спора стали изменения, утвержденные гордумой 1 апреля этого года. Согласно им, участок площадью 1,2 га на набережной Массалитинова, 1/1, в областном центре отнесен к функциональной зоне застройки многоэтажными жилыми домами высотой девять этажей и более.

Ранее генплан предусматривал на этом месте застройку высотой четыре этажа. На участке «Развитие Центр» строит ЖК «Эклипс» стоимостью 2,2 млрд руб.

В беседе с «Ъ-Черноземье» представитель истцов Сергей Кардашов пояснил, что основанием для обращения в суд стало нарушение процедуры общественных обсуждений. Представленный для обсуждений проект изменений генплана не предусматривал перевода участка в зону многоэтажной застройки. Соответствующая поправка, по его словам, появилась уже после завершения обсуждений — по предложению «Развития». В результате воронежцы, проживающие по соседству, были лишены возможности высказаться именно по этому вопросу.

Представители городской думы возражали, что изменения генплана носили «комплексный характер»: они затрагивали как положение о территориальном планировании, так и функциональное зонирование. Поэтому участвовать в обсуждении могли все заинтересованные лица, включая застройщика.

По словам господина Кардашова, разработанная управлением главного архитектора мэрии Воронежа методология оценки изменений не позволяла отнести большинство остальных поправок к столь же существенным и комплексным. «После публикации заключения о результатах общественных обсуждений, но еще до поступления документов в гордуму, жители квартала направили ее председателю коллективное обращение, в котором указали на нарушение процедуры. В ответе повторялся тот же довод о комплексном характере»,— пояснил господин Кардашов.

В гордуме сказали «Ъ-Черноземье», что смогут прокомментировать ситуацию после получения мотивированного решения суда.

В ГК «Развитие» заявили «Ъ-Черноземье», что решение не повлечет «никаких негативных последствий».

Компания сослалась на другое решение того же суда, оставленное в силе апелляционной инстанцией: тогда правила землепользования и застройки в части установления зоны многоэтажного строительства не были признаны недействующими из-за несоответствия генплану.

По мнению представителей ГК, подобные иски — «очевидный сигнал» того, что «интерес вызван желанием получить имущественную выгоду за счет застройщика», а суд используется «как инструмент давления». Ранее стало известно о возобновлении строительства ЖК «Эклипс», для которого было получено новое разрешение на строительство взамен старого.

О проекте 14-этажного ЖК стоимостью 2,2 млрд руб. на набережной Массалитинова впервые стало известно в 2025 году. Против строительства выступают восемь собственников домов на улицах Кавалерийской и Обороны Революции, расположенных на склоне над площадкой застройки. Вокруг проекта идут четыре взаимосвязанных разбирательства: два дела возбуждены в Воронежском областном суде, еще два — в Центральном районном суде Воронежа. По части из них поданы апелляционные жалобы.

Старший юрист юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс отмечает, что доводы о подобных процессуальных нарушениях, как правило, сложнее опровергнуть в вышестоящей инстанции, чем возражения, касающиеся содержания градостроительных решений. Вместе с тем признание изменений генплана недействующими само по себе не прекращает действие РНС и не означает автоматической победы жителей.

«Однако у жителей и надзорных органов появляется дополнительный аргумент, чтобы добиваться в суде пересмотра разрешения»,— пояснил эксперт.

Управляющий партнер юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев отмечает некоторую инерцию властей, не привыкших при выдаче РНС ориентироваться на генплан. «Прокуратура и заинтересованные жители вправе поставить вопрос о соответствии документов генплану. В этом случае так и произошло»,— пояснил господин Кучембаев.

Анна Швечикова