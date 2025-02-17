Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Воронежский «Эталон» попал под административные дела за нарушения при стройке МКД

Воронежская инспекция государственного строительного надзора выявила многочисленные нарушения при строительстве многоквартирного дома (МКД) на улице 5 Декабря, 31 в облцентре. Об этом сообщили в правительстве региона. По итогам проверки возбуждены административные дела, составлены три протокола о нарушении обязательных требований в области строительства (ч. 1 и ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ, для юрлиц — до 600 тыс. руб. штрафа).

Так, при осмотре выявили, что на стройке отсутствует часть шпунтового ограждения со стороны жилых домов по улицам Гродненская и 5 Декабря, также нет распорки на выполненном ограждении. Угол откосов котлована в местах, где оно не предусмотрено, не соответствует проекту, в том числе со стороны дома на улице Челюскинцев, 101б.

Кроме того, до начала земляных работ не были обследованы здания и сооружения в зоне строительства и не ведется геотехнический мониторинг окружающей застройки. В ведомстве считают, что нарушения несут прямую угрозу жизни и здоровью жителей соседних домов.

По данным единой системы жилищного строительства РФ, застройщиком выступает ООО «СЗ "Эталон"». Он строит по указанному адресу 11-этажный кирпичный дом с жилой площадью 13,05 тыс. кв. м. МКД рассчитан на 185 квартир, в нем будет три подъезда. Ввести дом в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2027 года. Проектная стоимость строительства — 2,7 млрд руб.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "Эталон"» зарегистрировано в Воронеже в 2013 году для деятельности заказчика-застройщика, генподрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор и владелец — Игорь Корчинов. В 2023 году выручка общества составила 662 тыс. руб., чистая прибыль — 9,4 млн руб.

Егор Якимов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...