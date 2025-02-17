Воронежский «Эталон» попал под административные дела за нарушения при стройке МКД

Воронежская инспекция государственного строительного надзора выявила многочисленные нарушения при строительстве многоквартирного дома (МКД) на улице 5 Декабря, 31 в облцентре. Об этом сообщили в правительстве региона. По итогам проверки возбуждены административные дела, составлены три протокола о нарушении обязательных требований в области строительства (ч. 1 и ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ, для юрлиц — до 600 тыс. руб. штрафа).

Так, при осмотре выявили, что на стройке отсутствует часть шпунтового ограждения со стороны жилых домов по улицам Гродненская и 5 Декабря, также нет распорки на выполненном ограждении. Угол откосов котлована в местах, где оно не предусмотрено, не соответствует проекту, в том числе со стороны дома на улице Челюскинцев, 101б.

Кроме того, до начала земляных работ не были обследованы здания и сооружения в зоне строительства и не ведется геотехнический мониторинг окружающей застройки. В ведомстве считают, что нарушения несут прямую угрозу жизни и здоровью жителей соседних домов.

По данным единой системы жилищного строительства РФ, застройщиком выступает ООО «СЗ "Эталон"». Он строит по указанному адресу 11-этажный кирпичный дом с жилой площадью 13,05 тыс. кв. м. МКД рассчитан на 185 квартир, в нем будет три подъезда. Ввести дом в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2027 года. Проектная стоимость строительства — 2,7 млрд руб.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "Эталон"» зарегистрировано в Воронеже в 2013 году для деятельности заказчика-застройщика, генподрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор и владелец — Игорь Корчинов. В 2023 году выручка общества составила 662 тыс. руб., чистая прибыль — 9,4 млн руб.

Егор Якимов