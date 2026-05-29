Прокуратура передумала оспаривать разрешение на ЖК за 2,7 млрд в Воронеже

Арбитражный суд Воронежской области принял отказ прокурора Воронежа Алексея Дмитриева от иска к администрации облцентра о признании недействительным разрешения на строительство многоквартирного дома (МКД) «Родченко» стоимостью 2,7 млрд руб. на улице 5 Декабря, 31. Производство по делу прекращено, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе последнего заседания, которое прошло 27 мая, представитель третьего лица сообщил, что 14 мая между строителем этого ЖК — ООО СЗ «Эталон» Игоря Корчинова — и администрацией Воронежа было заключено соглашение об участии компании в развитии социальной инфраструктуры облцентра. В рамках него уже совершен первый платеж. Также застройщик устранил выявленные недочеты в проектной документации.

Представитель городской администрации добавила, что район, в котором планировалось строительство указанного ЖК, «будет иметь приоритетное значение при распределении денежных средств для целей развития социальной инфраструктуры».

По данным единой системы жилищного строительства РФ, «Эталон» возводит на улице 5 Декабря 11-этажный кирпичный дом с жилой площадью 13,05 тыс. кв. м. МКД рассчитан на 185 квартир, в нем будет три подъезда. Ввести дом в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2027 года.

В феврале 2025 года воронежский Госстройнадзор выявил многочисленные нарушения при возведении этого МКД. В частности, на стройке отсутствовала часть шпунтового ограждения со стороны жилых домов на улицах Гродненская и 5 Декабря, также на выполненном ограждении не было распорки. По итогам проверки были возбуждены административные дела, составлены три протокола о нарушении обязательных требований в области строительства (ч. 1 и ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ, для юрлиц — до 600 тыс. руб. штрафа).

В июне того же года прокуратура Воронежа обратилась в региональный арбитраж с требованием отменить разрешение на стройку, выданное мэрией в октябре 2024 года. В июле по нему были приняты обеспечительные меры в виде приостановки работ.

В сентябре суд оставил заявление без рассмотрения, так как у прокурора Воронежа «отсутствовали полномочия» для данного обращения. Арбитраж также отметил, что прокуратура Воронежской области обладала правом обратиться с иском, однако не реализовала его.

Надзор обжаловал решение в 19-м арбитражном апелляционном суде, пояснив, что реализовал право на участие в деле. Суд отправил дело на новое рассмотрение и отметил, что, так как оно было передано в воронежский арбитраж, полномочия для обращения перешли к прокуратуре региона: «При этом указанный переход является не процессуальным правопреемством, а изменением компетенции органа прокуратуры, полномочного представлять прокурора в арбитражном процессе». Затем «Эталон» оспорил новое рассмотрение дела в Арбитражном суде Центрального округа. Кассация оставила решение апелляционной инстанции в силе.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "Эталон"» было зарегистрировано в Воронеже в сентябре 2013 года для деятельности заказчика-застройщика, генподрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор и владелец — Игорь Корчинов. По итогам 2025 года общество отчиталось о нулевой выручке и чистой прибыли в 152 тыс. руб.

Алина Морозова