Артем Жога заявил об отсутствии планов покидать пост полпреда президента в УрФО

Полпред объявил о создании Совета по патриотическому воспитанию граждан в начале сентября, из 346 заявившихся человек в него смогли войти только 66 уральцев, опыт которых будет «востребован при развитии помощи военнослужащим и их близким». Члены Совета намерены заниматься вопросами воспитания, просвещения, работы с детьми, социально-психологической поддержке участников СВО, помощи бойцам, реабилитации воинов, информационно-аналитического обеспечения, сохранения исторической памяти и материально-технического обеспечения нужд фронта.