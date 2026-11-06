Артем Жога заявил об отсутствии планов покидать пост полпреда президента в УрФО
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога намерен продолжить работу в соответствующей должности. Об этом он заявил в ходе общения с участниками созданного им Совета по патриотическому воспитанию граждан на площадке Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ в Екатеринбурге.
«Впереди у нас два года совместной деятельности, я никуда не собираюсь»,— заверил господин Жога.
Полпред объявил о создании Совета по патриотическому воспитанию граждан в начале сентября, из 346 заявившихся человек в него смогли войти только 66 уральцев, опыт которых будет «востребован при развитии помощи военнослужащим и их близким». Члены Совета намерены заниматься вопросами воспитания, просвещения, работы с детьми, социально-психологической поддержке участников СВО, помощи бойцам, реабилитации воинов, информационно-аналитического обеспечения, сохранения исторической памяти и материально-технического обеспечения нужд фронта.
Бывший командир батальона «Спарта», экс-спикер парламента Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога работает полпредом президента на Урале с октября 2024 года. Тогда на посту он сменил Владимира Якушева, который занимал соответствующую должность с 2020 года. Позже, в сентябре, господин Якушев был наделен полномочиями члена Совета федерации РФ — представителя исполнительной власти Тюменской области, утвержден первым вице-спикером верхней палаты Федерального собрания, в декабре — избран секретарем генсовета «Единой России».