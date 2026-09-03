В УрФО создадут совет по патриотическому воспитанию граждан при полпреде

Полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога открыл прием заявок в состав Совета по патриотическому воспитанию граждан, о чем он сообщил в своем Telegram-канале. Ранее, на форуме «Патриоты России», он выступил с предложением создать такую организацию при полпреде УрФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В нее войдут 62 человека, из которых 30 выберут в конкурсном порядке. Прием заявок продлится до 23 сентября.

Совет будет заниматься не только патриотическим воспитанием, но и поддержкой участников специальной военной операции (СВО) и их семей. «Также в нем будет шесть рабочих групп, в том числе по социально-психологической поддержке, медицинскому сопровождению, поддержке госпиталей, материально-техническому обеспечению и логистике, а также по информационно-аналитическому обеспечению и сохранению исторической памяти»,— рассказал Артем Жога.

Ирина Пичурина