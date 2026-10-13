В Совет по патриотическому воспитанию УрФО вошли 66 человек
13.10.2026, 10:52
В утвержденный состав Совета по патриотическому воспитанию Уральского федерального округа (УрФО) вошли 66 человек, сообщил уральский полпред Артем Жога в своем Telegram-канале. Из них 12 человек отобрал он лично, еще 30 прошли по конкурсу. Первое заседание пройдет в ноябре в Екатеринбурге.
В состав, в частности, вошли Герои России Сергей Воронин, Олег Касков, Рустам Сайфуллин и Максим Шоломов. С ними будут работать ветераны СВО, представители Гуманитарного добровольческого корпуса, Народного фронта, Российского Красного Креста, Комитетов семей воинов Отечества, фонда «Защитники Отечества», журналисты, адвокат и военный священник. Среди 346 человек, приславших анкеты, были отобраны активисты, чей практический опыт будет востребован при развитии помощи военнослужащим и их близким.
Среди направлений, которыми будет заниматься совет — медицинская реабилитация и образование участников боевых действий. Эти темы представят врачи, психологи, руководители школ, вузов, музеев, молодежных и спортивных организаций. «Рассчитываю, что каждый, кто вошел в состав Совета, будет максимально полезен. Уверен, что разнообразие профессионального опыта и компетенций позволит сделать нашу совместную работу продуктивной и добиться конкретных результатов»,— прокомментировал полпред.
Артем Жога вел прием заявок в состав Совета по патриотическому воспитанию граждан при полпреде УрФО с 3 по 23 сентября. В организации будет создано шесть рабочих групп, в том числе по социально-психологической поддержке, медицинскому сопровождению, поддержке госпиталей, материально-техническому обеспечению и логистике, а также по информационно-аналитическому обеспечению и сохранению исторической памяти.