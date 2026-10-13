В Совет по патриотическому воспитанию УрФО вошли 66 человек

В состав, в частности, вошли Герои России Сергей Воронин, Олег Касков, Рустам Сайфуллин и Максим Шоломов. С ними будут работать ветераны СВО, представители Гуманитарного добровольческого корпуса, Народного фронта, Российского Красного Креста, Комитетов семей воинов Отечества, фонда «Защитники Отечества», журналисты, адвокат и военный священник. Среди 346 человек, приславших анкеты, были отобраны активисты, чей практический опыт будет востребован при развитии помощи военнослужащим и их близким.