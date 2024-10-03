«Уральский федеральный округ очень большой, я посмотрел по карте»

Президент Владимир Путин назначил председателя Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе (УрФО). Господин Жога заявил о планах объехать все шесть регионов УрФО, изучить острые проблемы субъектов и оценить работу сотрудников аппарата полпреда перед кадровыми решениями. Уральские губернаторы считают, что его опыт пригодится в работе по поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их семей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога во время встречи с президентом России Владимиром Путиным

Фото: пресс-служба президента РФ Артем Жога во время встречи с президентом России Владимиром Путиным

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин предложил Артеме Жоге стать полпредом президента в УрФО в ходе личной встречи в Кремле 2 октября. Глава государства подчеркнул, что господин Жога является известным человеком в стране и в Донбассе, и пообещал ему «большую, важную работу» на посту полпреда президента. Владимир Путин отметил, что на Урале сосредоточено большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса. «Очень важно помогать людям, поддержать их в их текущей работе. Они очень много делают для повышения обороноспособности страны. Но не только оборонка, там и гражданские отрасли производства представлены достаточно широко»,— добавил глава государства. На предложение президента Артем Жога ответил, что является солдатом, и будет служить Родине там, где будет нужен.

Уральский федеральный округ включает в себя шесть субъектов: Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую, Курганскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Общая площадь субъектов составляет 1818,49 тыс. кв. км. (10,62% площади РФ). По данным сайта полпредства, на начало 2024 года в регионах УрФО проживали 12,2 млн человек.

Артему Жоге 49 лет. Он уроженец поселка Широкий (Магаданская область), в 2020 году окончил Докучаевский техникум Донецкого национального университета экономики и торговли. С 1990-х годов проживал на Украине в Славянске, занимался бизнесом. После смены власти на Украине в феврале 2014 года вступил в народное ополчение Донбасса. Служил в батальоне «Спарта». В сентябре 2023 года был избран депутатом Народного совета ДНР от «Единой России», занял пост спикера. В декабре 2023 года на церемонии награждения Героев России в Кремле Артем Жога обратился к Владимиру Путину с просьбой принять участие в президентских выборах в 2024 году, на что тот ответил согласием. Артем Жога имеет звание полковника, Герой ДНР, награжден орденом Мужества, другими орденами и медалями.

Первым среди губернаторов регионов УрФО Артема Жогу с назначением поздравил глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук. Он подчеркнул, что субъект и господина Жогу «ждет большое число совместных проектов и решений, направленных на повышение качества жизни югорчан». Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов заверил, что регионы УрФО «поведет вперед настоящий патриот, человек дела и чести». Глава Тюменской области Александр Моор отметил, что опыт Артема Жоги пригодится в работе по поддержке участников СВО и их семей.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не стал публично поздравлять Артема Жогу с назначением на пост полпреда.

По данным источника «Ъ-Урал», близкого к властям региона, в правительстве области «спокойно» отнеслись к приходу нового полпреда.

В уральском полпредстве «Ъ-Урал» не стали раскрывать дату представления Артема Жоги в округе и призвали «немного подождать».

В интервью телеканалу «Россия 24» господин Жога рассказал о планах активно погрузиться в жизнь УрФО после прибытия. «Приехать на новое место работы, познакомиться с коллективом, аппаратом полпреда, проехать все регионы, города, познакомиться с администрациями и руководителями регионов, выслушать, какие сейчас есть острые проблемы, в чем нуждается непосредственное быстрое решение тех или иных вопросов. Уральский федеральный округ очень большой, я посмотрел по карте, так что мне предстоит много перемещаться и знакомиться»,— пояснил он.

Господин Жога добавил, что после прибытия в Екатеринбург посмотрит, какие сложности есть в работе аппарата полпредства.

«Личных помощников я конечно с собой заберу, которые знают мой график и стиль работы, чтобы в первое время было легче интегрироваться в новую обстановку, а там уже будем смотреть. Познакомимся, посмотрим, как люди работают, и будем принимать решения»,— сказал он.

Артем Жога справится с возложенными на него задачами благодаря энтузиазму, высокому уровню доверия президента и поддержки федерального центра, считает глава «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Звездный час института полпредства был в начале 2000-х годов, когда их главной задачей было приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным. Сейчас у них надзорная функция, институт значимый, но не критичный»,— отметил эксперт.

Политолог Сергей Мошкин не исключил возникновение сложностей для нового полпреда из-за отсутствия опыта работы на государственной и муниципальной службе. «Регион ему незнакомый, люди на Урале другие по менталитету, темпераменту, ритму жизни. Сейчас к нему будут приглядываться, как минимум настороженно, но въедливо, оценивая его потенциал. Ему надо будет понять, а чем занимаются чиновники на местах, чтобы спрашивать с них или ставить задачи, думаю, сложности вхождения в эту сферу у него будут»,— отметил политолог.

Василий Алексеев