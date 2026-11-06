В Липецкой области хотят отремонтировать почти 39 км дорог за 958 млн рублей
Казенное учреждение «Дорожное агентство Липецкой области» объявило конкурс на третью очередь ремонта дорог в 2027 году. Начальная цена контракта составляет 957,8 млн руб. Победителю предстоит восстановить шесть участков общей протяженностью 38,9 км в Грязинском, Добринском и Усманском округах. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
В план ремонта включены:
отрезок автодороги «Двуречки — Фащевка — Красная Дубрава — Грязи» в Грязинском округе (5,2 км);
участок трассы «Грязи — Хворостянка — Добринка с подъездом к ст. Хворостянка» в Добринском округе (5,5 км);
два отрезка дороги «Талицкий Чамлык — примыкание к автодороге Воронеж — Тамбов» в Добринском округе (0,9 км и 2 км);
дорога «Добринка — Талицкий Чамлык» в Добринском округе (15,3 км);
участок трассы «Усмань — Грачевка» в Усманском округе (10 км).
Победителю торгов предстоит отфрезеровать старое покрытие, укрепить основание, уложить два слоя асфальтобетона, отремонтировать съезды, водопропускные трубы и укрепить обочины. Контракт также предусматривает обустройство остановок и тротуаров, установку барьерных ограждений, дорожных знаков и светофора, а также нанесение разметки.
Ремонт запланирован с 1 апреля по 29 октября 2027 года. Финансирование выделяется из федерального и областного бюджетов. Гарантийный срок на различные виды работ составляет от полугода до десяти лет. Заявки принимаются до 23 ноября, итоги подведут 26-го.
В конце октября «Дорожное агентство Липецкой области» объявило конкурс на вторую очередь ремонта дорог с начальной ценой 922,5 млн руб. В середине месяца стартовали торги по первой очереди с максимальной стоимостью 862 млн руб. Итоги обоих конкурсов пока не подведены.