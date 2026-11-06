В Липецкой области хотят отремонтировать почти 39 км дорог за 958 млн рублей

Ремонт запланирован с 1 апреля по 29 октября 2027 года. Финансирование выделяется из федерального и областного бюджетов. Гарантийный срок на различные виды работ составляет от полугода до десяти лет. Заявки принимаются до 23 ноября, итоги подведут 26-го.