В Липецкой области ищут подрядчика для ремонта 44 км дорог за 923 млн рублей

Работы должны начаться 1 апреля и завершиться 29 октября 2027 года. Финансирование предусмотрено из федерального и областного бюджетов. Заказчик предусмотрел аванс в размере 30% от цены контракта, однако при снижении стоимости на 25% и более аванс выплачиваться не будет. Гарантийный срок в зависимости от вида работ составляет от полугода до десяти лет.