В Липецкой области ищут подрядчика для ремонта 44 км дорог за 923 млн рублей
Казенное учреждение «Дорожное агентство Липецкой области» объявило конкурс для выполнения второй очереди ремонта региональных дорог. Начальная цена контракта составляет 922,5 млн руб. В его рамках подрядчик должен отремонтировать пять участков общей протяженностью 44,1 км. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.
В перечень объектов вошли:
участок трассы «Измалково — Лебяжье — Бабарыкино» с 13-го по 24-й км в Измалковском округе протяженностью 10,3 км;
участок дороги «Измалково — Сухой Семенек — граница Орловской области» на 2,5 км в Измалковском округе (2,451 км);
продолжение трассы «Измалково — Лебяжье — Бабарыкино» протяженностью 16,4 км в Становлянском округе;
участок автодороги «Елец — Долгоруково — Тербуны» в Елецком округе на 10,4 км;
отрезок той же трассы протяженностью 4,5 км в Долгоруковском округе.
Подрядчику предстоит снять изношенное покрытие, выровнять основание и уложить новый слой асфальтобетона. На участках с нестабильным грунтом необходимо восстановить дорожную одежду. Также предусмотрены ремонт водопропускных труб, укрепление обочин и обустройство съездов. Помимо этого, будут заменены барьерные ограждения и дорожные знаки, отремонтированы автобусные павильоны и посадочные площадки, восстановлены тротуары. Также победитель тендера нанесет горизонтальную разметку.
Работы должны начаться 1 апреля и завершиться 29 октября 2027 года. Финансирование предусмотрено из федерального и областного бюджетов. Заказчик предусмотрел аванс в размере 30% от цены контракта, однако при снижении стоимости на 25% и более аванс выплачиваться не будет. Гарантийный срок в зависимости от вида работ составляет от полугода до десяти лет.
Заявки на конкурс принимаются до 16 ноября, итоги подведут 19-го.
В середине октября «Дорожное агентство Липецкой области» объявило электронный конкурс на первую очередь ремонта региональных дорог в 2027 году. Начальная цена контракта составляет 862 млн руб. Прием заявок завершился 28 октября, итоги подведут 2 ноября.