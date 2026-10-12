Липецкие власти ищут подрядчика для ремонта региональных дорог за 862 млн
12.10.2026, 17:03
«Дорожное агентство Липецкой области» объявило электронный конкурс по поиску подрядчика для выполнения первой очереди ремонта региональных дорог на 2027 год. Начальная цена контракта составляет 862 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Победителю торгов предстоит привести в порядок шесть участков дорог суммарной протяженностью 40,2 км, расположенных в нескольких округах:
«Задонск — Донское» (протяженность — 4,5 км, Задонский округ);
«Стебаево — Задонск — Долгоруково» (протяженность — 2,8 км, Задонский округ);
«Хмелинец — примыкание к трассе "М-4 Дон"» (протяженность — 7,8 км, Задонский округ);
«Тульское — примыкание к дороге Елец — Долгоруково — Тербуны» (протяженность — 6,3 км, Тербунский округ);
«Березовка — примыкание к трассе Тербуны — Волово» (протяженность — 5,9 км, Тербунский округ);
«Усмань — Поддубровка — Воробьевка» (протяженность — 12,8 км, Усманский и Хлевенский округа).
Подрядной организации необходимо будет выполнить комплекс работ, включающий обновление дорожной одежды, устройство асфальтобетонного покрытия, замену водопропускных труб и установку ограждений со знаками. Техническое задание также обязывает исполнителя оборудовать остановочные и посадочные площадки, тротуары, смонтировать автопавильоны и светофор, укрепить обочины и нанести разметку.
Источник финансирования — областной бюджет. Сроки выполнения ремонта дорог установлены с 1 апреля по 29 октября 2027 года. Гарантийные обязательства на различные виды выполненных работ составят от шести месяцев до десяти лет.
Заявки на аукцион принимаются до 28 октября, итоги подведут 2 ноября.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что министерство дорожной деятельности Воронежской области распределило два контракта на ремонт региональных трасс общей стоимостью 1,1 млрд руб. Оба тендера достались единственным участникам — местным компаниям. С ООО «СМУ-90» подписали контракт на 580 млн руб., а с ООО «Россошанское ДРСУ №1» — за 530 млн руб.