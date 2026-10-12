Липецкие власти ищут подрядчика для ремонта региональных дорог за 862 млн

«Дорожное агентство Липецкой области» объявило электронный конкурс по поиску подрядчика для выполнения первой очереди ремонта региональных дорог на 2027 год. Начальная цена контракта составляет 862 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.