Уральский полпред Жога анонсировал запуск собственного проекта для бойцов СВО
В Уральском федеральном округе (УрФО) запустят образовательную программу «Команда Урала. Герои» по обучению и развитию лидерских навыков участников специальной военной операции (СВО), заявил полномочный представитель президента Артем Жога в ходе первого заседания Совета по патриотическому воспитанию граждан на площадке Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ в Екатеринбурге. Он подчеркнул, что сотрудники его аппарата будут искать бойцов, к которым люди «будут прислушиваться и верить».
«Некоторые парни даже не догадываются, что у них есть такой талант внутри. Мы призваны для того, чтобы развить эти навыки, чтобы они на своем примере, историях и эмоциях говорили с подрастающими поколениями»,— сказал господин Жога.
Полпред подчеркнул, что ни один учебник, «сотни брошюр, лекций, которые читают с бумаги» не сравнятся с живым общением и «правдивыми историями со слезами на глазах». «Дети считывают ложь, они могут многое простить, даже строгое воспитание, но не простят никогда лжи. Поэтому самое главное, чтобы с ними разговаривали и делились именно своими впечатлениями с душевными травмами, ранами, историями, и они будут впадать в сердца наших детей»,— отметил Артем Жога.
Господин Жога анонсировал запуск собственной образовательной программы спустя пять месяцев после завершения обучения на первом потоке кадровой образовательной программы «Время героев». По словам полпреда, на протяжении двух лет он отрабатывал все полученные знания в ходе работы в УрФО.