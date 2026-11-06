Уральский полпред Жога анонсировал запуск собственного проекта для бойцов СВО

Полпред подчеркнул, что ни один учебник, «сотни брошюр, лекций, которые читают с бумаги» не сравнятся с живым общением и «правдивыми историями со слезами на глазах». «Дети считывают ложь, они могут многое простить, даже строгое воспитание, но не простят никогда лжи. Поэтому самое главное, чтобы с ними разговаривали и делились именно своими впечатлениями с душевными травмами, ранами, историями, и они будут впадать в сердца наших детей»,— отметил Артем Жога.