Жога встретился с Путиным после завершения обучения по программе «Время героев»

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога в числе ветеранов специальной военной операции (СВО) встретился с главой государства Владимиром Путиным после завершения обучения на первом потоке кадровой образовательной программы «Время героев». Господин Жога отметил, что за два года учебы все 83 участника проекта «стали надежной опорой друг для друга».

Артем Жога (слева) с выпускниками программы "Время Героев" на встрече с Владимиром Путиным Фото: пресс-служба президента РФ Встреча Владимира Путина с выпускниками программы "Время Героев" Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы "Время Героев" Фото: пресс-служба президента РФ

«Каждый из нас сегодня приносит пользу стране на своем участке фронта. Горжусь, что мои одногруппники активно участвуют в развитии регионов, решают государственные задачи в экономике, социальной политике, науке, технологиях, спорте, занимаются патриотическим воспитанием молодежи»,— цитирует Артема Жогу пресс-служба полпредства.

Господин Жога добавил, что отрабатывал все полученные знания в ходе работы полпредом в УрФО. «С командой аппарата полпреда сегодня реализуются проекты для трудовых династий и ветеранов СВО, молодежи и волонтеров. Оказывается помощь регионам в восстановлении подшефных территорий на Донбассе и поддержка предприятий, налажен контроль за исполнением решений главы государства на местах»,— пояснил в полпредстве.

Владимир Путин подчеркнул, что участники СВО должны «составить костяк будущих управленцев» в России. «Вы, как никто другой, знаете, что такое терять близких, терять товарищей, вы прошли через это горнило суровых испытаний военными действиями, боевыми действиями, войной. Такие, как вы, ваши боевые друзья, и должны быть вне зависимости от вероисповедания, этнической принадлежности, тем, что в народе называют "соль земли русской"»,— отметил президент.

Ветераны СВО заверили главу государства, что каждый из них приложит «максимум усилий, чтобы верно служить России и приносить пользу жителям».

Кадровая образовательная программа «Время героев» была запущена по инициативе Владимира Путина в 2024 году. На участие в ней поступило более 44 тыс. заявок, из которых были выбраны 83 участника первого потока, 21 из них удостоен звания Герой России. Уже 70 выпускников получили назначения на различные должности в системе государственного и муниципального управления, в госкомпаниях и институтах развития.

Василий Алексеев