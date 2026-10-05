Госдолг Белгородской области снизился до 43 млрд рублей

По состоянию на 1 октября 2026 года объем государственного долга Белгородской области составил 43,3 млрд руб. Из этой суммы 25,2 млрд руб. — бюджетные кредиты, 17,9 млрд — кредиты банков, а 0,2 млрд — государственные гарантии. Информацию опубликовало региональное министерство финансов и бюджетной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, наибольшего объема госдолг региона в 2026 году достигал по состоянию на 1 июля. Тогда он составлял 50,7 млрд руб. В последующие месяцы зафиксировано поступательное снижение — до 47,9 млрд к 1 августа и до 45,8 млрд к 1 сентября.

По сравнению с июльскими показателями объем банковских кредитов в структуре госдолга снизился к октябрю на 3,8 млрд руб., а объем бюджетных кредитов — на 3,6 млрд руб.

В начале сентября «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что по итогам первого полугодия доходы бюджета Белгородской области составили 69,2 млрд руб., расходы — 83,7 млрд руб., а дефицит — 14,5 млрд руб. За шесть месяцев в облбюджет поступило 42% от запланированных 164,8 млрд руб. доходов. Расходная же часть была исполнена на 44% от утвержденных на 2026 год 189,5 млрд руб. Говоря в целом, половина областей Черноземья исполнила бюджеты за полугодие с дефицитом, а половина — с профицитом.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Дела казенные».

Денис Данилов