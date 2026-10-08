Белгородская область хочет взять в кредит 4 млрд на покрытие дефицита и долгов
08.10.2026, 12:53
Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области ищет финансовую организацию для открытия возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 4 млрд руб., плавающей процентной ставкой и возможностью досрочного расторжения договора. Начальная цена контракта составляет 990,3 млн руб. Речь идет о процентах за пользование денежными средствами.
Целями открытия кредитной линии указаны финансирование дефицита регионального бюджета и погашение долговых обязательств Белгородской области. Срок ее действия — 548 календарных дней с даты заключения госконтракта.
Услуги финорганизации оплатят из областной казны. Заявки на участие в аукционе будут принимать до 23 октября. Итоги подведут 27 октября.
В начале недели «Ъ-Черноземье» рассказывал, что по состоянию на 1 октября 2026 года объем государственного долга Белгородской области снизился до 43,3 млрд руб. Из этой суммы 25,2 млрд руб. — бюджетные кредиты, 17,9 млрд — кредиты банков, а 0,2 млрд — государственные гарантии.
В конце сентября также стало известно, что никто не захотел открыть кредитную линию на 4 млрд руб. Курской области. Торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Начальная цена контракта превышала 1,3 млрд руб.