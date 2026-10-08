Белгородская область хочет взять в кредит 4 млрд на покрытие дефицита и долгов

Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области ищет финансовую организацию для открытия возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 4 млрд руб., плавающей процентной ставкой и возможностью досрочного расторжения договора. Начальная цена контракта составляет 990,3 млн руб. Речь идет о процентах за пользование денежными средствами.