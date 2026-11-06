Белгородское «Теплоэнерго» купит дизель на 123 млн у местной фирмы из-за близости к зоне СВО

По данным Rusprofile, ОАО «Теплоэнерго» является правопреемником одноименного МУПа и зарегистрировано в Старом Осколе в 2012 году. Уставный капитал составляет 624,5 млн руб. Основной вид деятельности предприятия — производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. Генеральный директор — Дмитрий Выхристюк. Сведения об учредителях не раскрываются. В 2025 году выручка компании составила 2 млрд руб., чистый убыток — 380 млн руб.

ООО «Региональная газовая компания» зарегистрировано в Старом Осколе Белгородской области в ноябре 2012 года. Компания ведет деятельность в области розничной торговли бензином и дизельным топливом в специализированных магазинах. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Генеральным директором выступает Надежда Акимова, которой напрямую принадлежат 10% долей компании. Оставшиеся 90% находятся в собственности старооскольского ООО «Партнер-инвест», единственным учредителем которого также является госпожа Акимова. В 2025 году выручка «Региональной газовой компании» составила 701 млн руб., чистая прибыль — 19 млн руб.