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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Черноземье

Белгородское «Теплоэнерго» купит дизель на 123 млн у местной фирмы из-за близости к зоне СВО

Белгородское «Теплоэнерго» купит дизель на 123 млн у местной компании
Зарегистрированное в Белгородской области ОАО «Теплоэнерго» подвело итоги закупки у единственного поставщика на поставку дизельного топлива. Договор заключили с местным ООО «Региональная газовая компания» по начальной цене 122,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Согласно документу, закупка дизельного топлива проводится для «неотложных антитеррористических мероприятий и укрепления антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса с учетом расположения в приграничной местности к зоне СВО». Поставка ресурса предусмотрена отдельными партиями по заявкам заказчика, которые поставщик должен исполнять в течение 24 часов. Общий срок действия договора установлен с даты заключения по 30 апреля 2027 года.

По данным Rusprofile, ОАО «Теплоэнерго» является правопреемником одноименного МУПа и зарегистрировано в Старом Осколе в 2012 году. Уставный капитал составляет 624,5 млн руб. Основной вид деятельности предприятия — производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. Генеральный директор — Дмитрий Выхристюк. Сведения об учредителях не раскрываются. В 2025 году выручка компании составила 2 млрд руб., чистый убыток — 380 млн руб.

ООО «Региональная газовая компания» зарегистрировано в Старом Осколе Белгородской области в ноябре 2012 года. Компания ведет деятельность в области розничной торговли бензином и дизельным топливом в специализированных магазинах. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Генеральным директором выступает Надежда Акимова, которой напрямую принадлежат 10% долей компании. Оставшиеся 90% находятся в собственности старооскольского ООО «Партнер-инвест», единственным учредителем которого также является госпожа Акимова. В 2025 году выручка «Региональной газовой компании» составила 701 млн руб., чистая прибыль — 19 млн руб.

В октябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что ОАО «Теплоэнерго» заключило договор с воронежским ООО «Центрхимснаб» на закупку дизельного топлива стоимостью 595,3 млн руб. Договор был подписан по начальной цене с единственным поставщиком. Горючее также предназначалось для обеспечения антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса предприятия в приграничной к зоне СВО местности.
Кабира Гасанова