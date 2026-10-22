Белгородское «Теплоэнерго» купило у воронежской компании дизель на 595 млн из-за близости к зоне СВО
Белгородское «Теплоэнерго» купило дизель на 595 млн у воронежской компании
Зарегистрированное в Белгородской области ОАО «Теплоэнерго» заключило с воронежским ООО «Центрхимснаб» договор на поставку дизельного топлива стоимостью 595,3 млн руб. Документ подписали с единственным поставщиком по начальной цене. Это следует из данных портала госзакупок. Топливо предназначено для антитеррористической защиты объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных рядом с зоной СВО.
Поставка дизельного топлива на объекты «Теплоэнерго» будет осуществляться партиями по заявкам заказчика и продолжится до 30 апреля 2027 года.
По данным Rusprofile, единственное действующее ООО с наименованием «Центрхимснаб» зарегистрировано в сентябре 2018 года в Воронеже. Основной вид деятельности — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Уставный капитал составляет 11 тыс. руб. Единственный учредитель и руководитель — Дмитрий Колпачев. В 2025 году выручка компании составила 160 млн, убыток достиг 17 млн руб.
ОАО «Теплоэнерго» является правопреемником одноименного МУПа и зарегистрировано в Старом Осколе в 2012 году. Уставный капитал — 624,5 млн руб. Компания специализируется на производстве пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, то есть на обеспечении теплоснабжения. Генеральный директор — Дмитрий Выхристюк. Сведения об учредителях не раскрываются. 2025 год общество отработало с выручкой 2 млрд и убытком 380 млн руб.
Ранее ОАО «Теплоэнерго» разместило еще одну закупку дизельного топлива у единственного поставщика с начальной ценой 122,7 млн руб. Информация о заключении договора или отмене процедуры пока не опубликована.